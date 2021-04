AllarmeMascherine Exxx…Polzive!!! Arcuri voleva impestare anche i dipendenti regionali. Il direttore Milan invita a restituire con urgenza i dispositivi facciali oggetto dei sequestri della Guardia di Finanza. Esclusivo

La circolare diffusa in questi giorni a firma del direttore generale della regione Friuli VG Franco Milan ha messo in allarme l’intera filiera del personale impiegato nelle sedi regionali. Tutto nasce dal famoso e colossale sequestro di mascherine compiuto alcune settimane fa dalla Guardia di Finanza di Gorizia. Milioni di pezzi irregolari hanno inondato gli ospedali e dati in uso al personale sanitario. Oggi si scopre che i dispositivi fallati sono finiti in uso anche fra i dipendenti della regione. Per questo motivo il direttore generale Franco Milan ha disposto la riconsegna urgente del prodotto KN 95. Le sedi interessate alla riconsegna entro il 14 aprile sono quelle di Cervignano del Friuli, Tolmezzo, Udine, Pordenone e Trieste piazza Unità d’Italia.