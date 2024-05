UrloDelBurlo Exxx…Polzive!!! L’inganno dell’incomprensibile perequazione in ambito sanitario si abbatte sul Burlo Garofolo di Trieste. Uil e Nursind non firmano nessun accordo e proclamano lo sciopero. Cgil, Fials e Cisl si piegano a novanta gradi e firmano. Mettono a rischio le tutele e le condizioni economiche dei lavoratori della Sanità Fvg. Da che parte stanno?

La Cisl capofila della firma su un accordo scandalosamente peggiorativo per il personale sanitario delle aziende del Friuli Venezia Giulia. L’immagine risale alla manifestazione del 1°maggio scorso che si è svolta a Monfalcone. Si vedono il segretario generale della Cisl Sbarra con l’ex presidente della regione Fvg Debora Serracchiani. Un’intesa che risale ai tempi in cui l’esponente del Pd metteva mano alla riforma sanitaria del Friuli e che oggi è stata traumatizzata dal duo Riccardi-Zamaro con l’introduzione di un sistema di perequazione che va a sostituire quello già felicemente collaudato delle Risorse Aggiuntive, utilizzato per i pagamenti delle indennità straordinarie (richiami in servizio) del personale sanitario. Tutte le aziende della Regione sono precipitate nel caos. Chi ha avuto il coraggio di togliere la maschera della menzogna su questa misura e contestare i pessimi profili introdotti, sono solo due sigle sindacali: UilFpl e Nursind. Nei recenti incontri-pilota con i vertici dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste, Stefano Bressan (UilFpl) e Luca Petruz (Nursind) hanno chiesto al Direttore Generale Dorbolò di garantire i fondi per le risorse aggiuntive come da precedenti disposizioni. Significa destinare 381mila euri da assegnare all’azienda per i pagamenti delle prestazioni aggiuntive, richiami in servizio del personale impegnato. Oggi queste garanzie non ci sono e Uil e Nursind hanno proclamato lo sciopero dopo aver tentato la strada della conciliazione. Per converso, Cgil, Fials e Cisl hanno invece piegato il capo e firmato un accordo privo di garanzie sulle risorse e che creerà un pericoloso precedente: Con questa firma le parti sociali si “impiccano” alla corda dei bilanci dove i richiami in servizio del personale sanitario non verranno più pagati con fondi da bilancio ma con le riserve dei dipendenti stessi. Un cortocircuito contabile penalizzante e denunciato solo UilFpl e Nursind. Le due sigle hanno tolto la maschera della menzogna di Cgil, Fials e Cisl che infinocchiano i loro iscritti con promesse da treccartari e fanno accordi con i dirigenti. Come gli esperti in tarocchi cui un esponente delle tre sigle è pratico. Non si trovano 380mila euri per pagare ciò che manca dalle ex Risorse aggiuntive. Sorvolare su questa manovra significa compromettere le tutele degli iscritti e del personale sanitario con una perdita quantificata, se l’accordo firmato da Cgil, Fials e Cisl dovesse ripetersi in Asugi, pari a circa 1milione di euri per tutti i lavoratori. Nei quartieri della Cisl si affidano ai tarocchi: “Siamo tutti consapevoli che entro luglio la regione, come promesso dovrà darci le risorse economiche mancanti rispetto al 2023. Quindi, non ha nessun senso oggi sparar cazzate che non ci sono i soldi, che avremo tagli, ecc ecc.”. Le certezze non sono cazzate e la scienza dei tarocchi si basa sull’illusione. Illusioni appunto, visto che, ad oggi, le promesse restano sul tavolo. E certezze che valgano una firma nessuno le ha viste.