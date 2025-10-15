UdineParigliaUdineGuerriglia Exxx…Polzive!!! FratelliD’Italia infila la supposta alle donne flotillas di Udine: Hanno indottrinato i bambini con cartelli: Norimberga per Giorgia. La presidente E. Soramel: “Vi dovete vergognare. e pagare i danni subiti dalla città”.

Le foto della vergogna della “pacifica” manifestazione di ieri.

L’indottrinamento di un bambino, a cui si mette in mano un cartello con scritto “Norimberga per Giorgia” e che probabilmente neanche sa cos’è Norimberga e chi è Giorgia. Il cartellino rosso alle Forze di Polizia, ieri, nel giorno di lutto per la morte di tre Carabinieri nell’adempimento del loro dovere a servizio della Repubblica italiana.

Vi dovete vergognare.

E poi pagare i danni subiti da Udine!

Druetti (Possibile): dalla piazza di Udine contro Italia-Israele un grido per la pace e la giustizia

“Mentre Meloni e Salvini hanno ridicolizzato le piazze di queste settimane, dalla manifestazione di oggi a Udine continua ad arrivare una richiesta chiara di pace e di giustizia per la Palestina e una richiesta al nostro governo e a tutte le istituzioni di fare la propria parte perché il diritto internazionale venga rispettato, le sofferenze del popolo palestinese finiscano per sempre e la Palestina possa finalmente autodeterminarsi.”

Lo dichiara Francesca Druetti, Segretaria Nazionale di Possibile, oggi a Udine per la manifestazione “Show Israel the red card”.

“Nelle scorse settimane – continua Druetti – insieme al Capogruppo di AVS-Possibile in Comune Andrea Di Lenardo avevamo lanciato una petizione che ha superato le 30.000 firme per chiedere che la partita non si giocasse. Era una richiesta che rivendichiamo, perché le competizioni calcistiche hanno un peso importantissimo in termini di reputazione, di ritorno economico e di normalizzazione dei rapporti internazionali.

Abbiamo ricevuto molti messaggi di incoraggiamento e di supporto, e tantissimi che esprimono rabbia e frustrazione di fronte a uno sport amatissimo come il calcio, da cui i tifosi per primi si aspettano di meglio che non continuare a giocare di fronte a un genocidio. La risposta della piazza di oggi conferma che avevamo ragione. Esserci era un imperativo morale.”