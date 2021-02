UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il fiasco della postazione della Polizia Locale in via Roma. Africano semina il terrore e fa le gimkane di fronte a un supermercato del quartiere. Gli agenti imboscati nel furgonetto. L’incarico di comandante a Del Longo scade il 28/02/2022. Esclusivo

In attesa della garrita, la polizia locale di Udine agli ordini dello svalvolato Dri, si dispone in assetto di guerriglia urbana in via Roma. Le regole d’ingaggio per il servizio sono: bastonare i clienti che alle 17.55 sono nei bar, colpire gli automobilisti e tagliare la corda e imboscarsi quando si avvertono segnali di pericolo.

Giovedì scorso, un africano ben carburato ha scambiato il parcheggio del supermarket Prix della stazione dei pullman per una pista di go-kart. Clienti e residenti impauriti dal rallysta che provava il mezzo sull’asfalto. I cagasotto di via Girardini non si sono visti. Hanno atteso che i Carabinieri risolvessero la faccenda e, successivamente, si sono portati nei pressi del McDonald. Le ossessioni dell’assessore Ciani, del vice comandante Cisilino, del capogruppo di Progetto Fvg Zanolla (il brand sicurezza di Fratelli d’Italia é sfumato in favore delle poltrone) e dello zoppetto Dri, sfracellate in un pomeriggio di quaresima. Nel frattempo, rimbalzi dal palazzo rivelano di frequenti scazzi fra il sindaco e il comandante Eros Del Longo (a rischio il suo rinnovo fra un anno). Udine Far West in attesa della garrita e dei cani.