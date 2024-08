UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Il comune se ne sbatte della sicurezza: non paga le indennità di ordine pubblico agli agenti della polizia locale. I sindacati proclamano lo sciopero totale per domenica 22 settembre. La Maratonina udinese a rischio. La UilFpl: Ci discostiamo dalle inziative di Cgil, CislFp e Cisal. Noi pensiamo ai lavoratori, non ad altri interessi.

Maggioranza De Toni nel caos. Qualcosa brucia e l’odore di arrosto si fa sempre più intenso attorno al palazzo. I consiglieri Eloisa Gatta e Mansi si smarcano dall’azione politica, il disordine urbanistico mette a dura prova la bile degli assessori e la questione sicurezza è il tema centrale che incendia la maggioranza. Dopo il caos sugli “street tutor” (si cerca personale), irrompe la questione degli agenti della Polizia Locale pilotati dal comandante che il centrosinistra ha ereditato da Fontanini: Eros Del Longo. Di fronte a questo disordine amministrativo, le sigle sindacali annunciano un clamoroso sciopero di 24 ore per il 22 settembre e riescono anche a litigare fra di loro. La frattura è documentata dal segretario generale della UilFpl Stefano Bressan che rende noto: «Abbiamo deciso di andare avanti da soli anche senza le altre sigle (Cgil, CislFp e Cisal) visto che la mobilitazione per la tutela dei diritti dei lavoratori della polizia locale è sempre stata una delle nostre battaglie. Se altri hanno interessi più vicini all’amministrazione che ai reali diritti dei lavoratori, noi ci discostiamo da tali sigle sindacali e procediamo e procederemo sempre per la nostra strada». La questione sicurezza in città è gravissima e il comune non pare interessarsi molto visto che secondo la UilFpl, ancora in data 20 agosto, “Si inviava una nota alle autorità in cui si chiedeva di avere una sollecita risposta – entro il 29 agosto p.v. – in merito alla liquidazione delle Indennità di ordine pubblico per il servizio svolto nel secondo semestre 2021; corresponsione degli importi del servizio esterno da gennaio ad oggi, con successivo conguaglio e cumulabilità delle indennità di ordine pubblico e di servizio esterno nei casi sopra precisati. Il segretario generale Bressan ricorda che «ad oggi, non è pervenuto alcun tipo di riscontro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine e quindi con la presente si proclama una giornata di sciopero di tutto il personale della Polizia Locale del Comune di Udine per l’intera giornata di domenica 22 settembre 2024. Gli agenti della polizia locale del Comune di Udine si trovano in una situazione non più sopportabile». Dal canto loro, Cgil, CislFp e Cisal osservano: «L’Amministrazione di Udine, nonostante il permanere l’attuale stato di agitazione della propria Polizia Locale, chiedeva di conoscere le reali intenzioni in merito ai pagamenti mancanti e gli anticipi richiesti in ragione dell’indennità prevista per i servizi esterni e per i servizi di ordine pubblico già svolti nel 2024 su richiesta della stessa Prefettura di Udine. Considerato il permanere del mancato pagamento dei servizi di ordine pubblico svolti nel secondo semestre del 2021 e della indennità del servizio esterno del 2024; risultano esservi ancora problemi legati all’acquisto e alla distribuzione del vestiario, specialmente per i nuovi assunti. Il problema si somma alla mancanza di alcune dotazioni individuali di protezione per lo svolgimento dei servizi (es. caschi anti sommossa per i servizi di O.P. che verrebbero puliti per permetterne un uso condiviso tra operatori, mancanza di giubbotti antiproiettile, guanti antitaglio, ecc.). Queste sono le principali cause del malcontento degli operatori della polizia locale quotidianamente impegnata nella salvaguardia della sicurezza e civile convivenza dei cittadini». Per questi motivi le tre sigle confermano lo sciopero per il 22 settembre. Maratonina udinese a rischio e la città sempre più nel caos.