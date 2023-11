UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Ennesimo scivolone per il modesto studio Tutino, legale della Kronospan contro Leopost. E’ il portavoce degli indagati per la rissa di piazza Primo maggio del 12 novembre scorso.

I metodi sono gli stessi dei moscoviti. Soffocare la libertà d’informazione e chiedere una severa punizione per i giornalisti che non si vendono agli austriaci per quattro euri. Chiedere il sequestro dei telefonini, dei computer e delle reti. Sono questi i termini di un’istanza presentata dal modesto Studio legale Tutino di Udine alla Procura di Udine contro leopost per conto della Kronospan e del suo amministratore Cenedella. Lo studio legale era balzato recentemente agli onori della cronaca per via di una sentenza della Corte d’Appello di Trieste che confermava le pesanti accuse del Tribunale di Udine contro due soggetti riconducibili allo studio. Ora i professionisti sono di nuovo al centro di una questione legata alla sicurezza cittadina. Il 12 novembre scorso in piazza primo maggio si era scatenata una rissa fra giovani stranieri e titolari delle giostre. In quella circostanza intervennero le “squadre speciali” degli addetti al servizio di controllo (ASC) facenti parte di un’agenzia che opera nel settore della sicurezza privata. Purtroppo i “gringos”, riferiscono “con estremo rammarico”, di essere indagati dalla questura di Udine ed anzi, «attendevamo da un momento all’altro un plauso dalle Autorità per quello che avevamo fatto. Ci dispiace molto, abbiamo nominato i Legali Avv. Francesca TUTINO e Santo TUTINO da Udine, che ringraziamo molto per quanto stanno facendo, nonché il Consulente del Lavoro Simone TUTINO che sarà nostro portavoce nella posizione, nonché Consulente esperto in materia giuslavoristica. Stiamo valutando, a livello Regionale di indire un astensione dal lavoro (che sarà preventivamente comunicata a chi di competenza) dalle Discoteche, bar feste ed eventi dove siamo chiamati a svolgere il servizio e dove, molto spesso con le nuove disposizioni di Legge c’è l’obbligo della nostra presenza». Il 16 gennaio alle ore 10 nuova udienza del processo Kronospan contro Leopost.