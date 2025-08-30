Il libro citato è la denuncia spietata del disfacimento di una società e dei suoi tessuti. Cosa c’entra il film con Udine? E’ il centro che, giorno dopo giorno, rappresenta lo sfascio di una comunità. Ormai dalla cannabis si è passati all’eroina, come si narra nel libro di Cristiane F.
A Udine ci si buca nei parcheggi (vedi foto), a due passi dalla stazione della Polizia Locale. Un degrado rivoltante cui le due consigliere comunali, Antonella Eloisa Gatta (presidente gruppo misto) ed Ester Soramel (Fratelli d’Italia) rivolgono un ruvido atto d’accusa verso la maggioranza del sindaco De Toni. Afferma l’infaticabile presidente del gruppo misto Eloisa Gatta: «Ieri ho risposto agli appelli di alcuni cittadini e in mattinata ho fatto una passeggiata in Via Misani, Via Chisimaio, Area verde Generale dalla Chiesa, per spostarmi poi nel pomeriggio In Piazzetta del Pozzo, Via Bertaldia… Ciò che ho visto è una Udine parallela, distante anni luce dalle meraviglie di corte Morpurgo. Attorno all’Immacolata, gli abitanti spaventati, non escono più di sera, sequestrati in casa, anche per casi di criminalità locali. In borgo stazione, vetrine coperte da giornali, impediscono di vedere cosa succede all’interno. Decine di vagabondi che camminano come in un girone dell’inferno. Cosa si può fare? Avere il coraggio di dire che abbiamo bisogno di aiuto e non continuare a ripetere che “Udine non è più quella di una volta” o ancor peggio che “succede in tutte le città”. Non ci si può arrendere così! Se non ci sono sufficienti poliziotti, chiedere, supplicare il Ministro degli Interni che invii poliziotti ad Udine e cercare di avere la squadra dei Falchi, come da mozione da me portata in Consiglio Comunale e approvata più di un anno fa».
Più cruda l’analisi di Ester Soramel, segretaria del Circolo dei Meloniani di Udine che ricorda: «Udine è oramai diventata una piazza di spaccio e consumo di droga a cielo aperto: non è uno slogan, ma la triste verità e questo video (diffuso ieri in rete), nella sua crudezza, lo dimostra. Tarda serata di ieri, sabato: una ragazza si inietta eroina tra le auto parcheggiate in Via Benedetto Croce, con lo spacciatore che fa da palo; poi, come nulla fosse, ognuno va per la sua strada. Questo accade, pressoché ogni giorno, a pochi passi dal Presidio della Polizia Locale, ovviamente chiuso come quasi sempre.
Adesso basta! Pensare che la sicurezza del territorio non sia affare comunale, chiudere gli occhi e lasciare che in città dilaghi lo spaccio è ingiusto nei confronti di tutti gli udinesi che onestamente vivono la città e che vorrebbero viverla. Un tracollo repentino – osserva Soramel – che va arginato prima che sia troppo tardi. Non è più possibile minimizzare un problema né voltarsi dall’altra parte: incessante prevenzione e dura repressione devono andare di pari passo.
Conosciamo e apprezziamo l’impegno delle nostre Forze dell’Ordine, ma evidentemente serve fare di più, pertanto rivolgiamo un appello accorato a Prefetto e Questore per mettere in campo interventi rapidi e incisivi: Udine ha bisogno di risposte concrete, di presenza sul territorio e di azioni durature per garantire legalità, sicurezza e un futuro libero dalla droga.
Quanto al Sindaco: speriamo che la visione di questo video (in rete sul profilo fbook di Soramel) attiri la sua attenzione e lo convinca a concentrarsi più sulla città piuttosto che a “riposizionarsi in base all’offerta politica del momento”.
A Udine si ripete il film di Berlino anni ’70 ripreso dal libro di Cristiane F. La denuncia spietata di come l’annichilimento fisico e mentale di una persona proceda spesso di pari passo con il disfacimento di una società e dei suoi tessuti. Spaccio e consumo di eroina a cielo aperto. Lo zoo di Udine.