Il libro citato è la denuncia spietata del disfacimento di una società e dei suoi tessuti. Cosa c’entra il film con Udine? E’ il centro che, giorno dopo giorno, rappresenta lo sfascio di una comunità. Ormai dalla cannabis si è passati all’eroina, come si narra nel libro di Cristiane F.

A Udine ci si buca nei parcheggi (vedi foto), a due passi dalla stazione della Polizia Locale. Un degrado rivoltante cui le due consigliere comunali, Antonella Eloisa Gatta (presidente gruppo misto) ed Ester Soramel (Fratelli d’Italia) rivolgono un ruvido atto d’accusa verso la maggioranza del sindaco De Toni. Afferma l’infaticabile presidente del gruppo misto Eloisa Gatta: «Ieri ho risposto agli appelli di alcuni cittadini e in mattinata ho fatto una passeggiata in Via Misani, Via Chisimaio, Area verde Generale dalla Chiesa, per spostarmi poi nel pomeriggio In Piazzetta del Pozzo, Via Bertaldia… Ciò che ho visto è una Udine parallela, distante anni luce dalle meraviglie di corte Morpurgo. Attorno all’Immacolata, gli abitanti spaventati, non escono più di sera, sequestrati in casa, anche per casi di criminalità locali. In borgo stazione, vetrine coperte da giornali, impediscono di vedere cosa succede all’interno. Decine di vagabondi che camminano come in un girone dell’inferno. Cosa si può fare? Avere il coraggio di dire che abbiamo bisogno di aiuto e non continuare a ripetere che “Udine non è più quella di una volta” o ancor peggio che “succede in tutte le città”. Non ci si può arrendere così! Se non ci sono sufficienti poliziotti, chiedere, supplicare il Ministro degli Interni che invii poliziotti ad Udine e cercare di avere la squadra dei Falchi, come da mozione da me portata in Consiglio Comunale e approvata più di un anno fa».