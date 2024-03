TurelloGirello Exxx…Polzive!!! Allo scandalo delle attese infinite nell’ospedale di Udine si aggiunge quello di una clamorosa parentopoli. L’incredibile sistemazione, senza bando, del tecnico di laboratorio A.L. parente stretta del direttore sanitario Turello spremuto dai gajardi di “Fuori dal Coro”.

Nell’Azienda sanitaria Friuli Centrale dove le lista di attesa sono lunghe anche 15 mesi, in quattro e quattr’otto si trasferisce un tecnico di laboratorio specializzato in biologia molecolare a un incarico amministrativo. Senza bando, senza una selezione e senza la presentazione di un curriculum. Non servono requisiti se non quello di essere parenti di… Velocissimi. Un’azione fulminea che contrasta con ciò che abbiamo visto la settimana scorsa in Tv.

Il Friuli è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di “Fuori dal Coro” andata in onda una settimana fa. La trasmissione televisiva che va in onda su Retequattro e condotta dall’indiavolato Mario Giordano. Due blocchi, il primo sulla “strategica” linea seguita dall’azienda rispetto alle lista d’attesa dell’ospedale di Udine e il secondo sulle baby gang. La questione dei tempi d’attesa ha fulminato anche lo stesso conduttore Giordano: “Come fa l’ospedale di Udine a prenotare una visita urgente al 27 ottobre 2025? Per quella data quello è moortoooo; quello è moortooo!”. Per capire le ragioni dei tempi di attesa così lunghi, Giordano ha spedito in Friuli l’inviato Nicolò Calcagno che ha intercettato il direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, David Turello. Com’è possibile che in Friuli le persone debbano aspettare anche due anni per una visita (nel caso specifico una tac dell’occhio)? Per rispondere, Turello si trasforma in un equilibrista e lascia i segni delle unghie sugli specchi dell’ospedale: «I problemi di adesso sono legati, come le dico, eeeh, eeeh, appaiono, eeeh… appaiono più gravi in Friuli VG. Questa è una tac dell’occhio e in questa azienda ne abbiamo solo 2. Ne abbiamo una che sta arrivando» (i furbastri di “Fuori dal Coro” mandano in eco le parole “… sta arrivando… sta arrivando”). Ma per i pazienti, anche con la speranza del terzo macchinario, non ci sono speranze poiché Turello, per peggiorare la situazione del cronico problema delle liste d’attesa ha architettato un magheggio parentale che percuoterà ancora di più lo stato d’angoscia dei pazienti. Spunta il disegno di una corsia preferenziale e parentale che si sviluppa nell’ambito delle professioni sanitarie che sono notoriamente carenti del sistema Sanitario regionale. In AsuFc è presente il Tecnico di Laboratorio. Una figura determinante visto che il numero degli esami sono in continua crescita e i tempi di attesa e refertazione sono molto allungati, soprattutto nell’ambito delle anatomie patologiche, dove c’è una carenza cronica di questi specialisti. Malgrado l’assoluta indispensabilità dei professionisti è stato deciso, da un giorno all’altro, di trasferire un Tecnico di Laboratorio dal settore molto specialistico di Biologia Molecolare presso la piattaforma di Oncologia, a un incarico amministrativo di segreteria afferente alla gestione degli esami di routine e di ricerca indirizzati al laboratorio. E’ una nuova posizione decisa dalla Direzione e che non era conosciuta dalla piattaforma del CSL dove afferiscono tutti i Tecnici di Laboratorio dell’Asufc. Quali criteri sono stati applicati per l’assunzione al nuovo incarico? Quali requisiti? C’era un bando? C’erano delle competenze specifiche da possedere? C’era un Curriculum da presentare? Curioso scoprire che nessuno in ambito sanitario era a conoscenza della sistemazione. Guardacaso solo un Tecnico di Laboratorio è stato scelto sulla base di una scandalosa parentopoli in corsia concepita attorno al balbettante Turello-Girello. A.L. ringrazia e i tempi di attesa si allungano.