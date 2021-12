TruffeGreen Exxx…Polzive!!! Corrado Clini invia una lettera a Il Giornale. Rispuntano i magheggi della compagna triestina Martina Hauser e del sodale friulano della coppia: Pietro Lucchese

L’ex ministro Corrado Clini ha scritto oggi a Il Giornale:

“Gentile direttore, mercoledì sono stato assolto dall’accusa infamante di avere utilizzato «a mio piacere» fondi del ministero dell’Ambiente per pagare gite lussuose in giro per il mondo…”. In realtà questa è solo una parziale assoluzione rispetto alla complessa ragnatela di interessi cui l’ex ministro e direttore generale dell’ambiente aveva realizzato. Nasce con il protocollo di Kyoto e germoglia con i progetti internazionali di ecosostenibilità. I fidatissimi collaboratori dell’ex ministro sono la sua compagna Martina Hauser residente a Duino e il friulano Pietro Lucchese titolare della Rem. Nel giugno del 2019 il professionista era stato condannato dal Tribunale di Udine che gli aveva contestato l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in relazione ai contributi che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva erogato nel 2012. Oggi il nome di Lucchese spunta nella vicenda Clini-Hauser come colui che era stato incaricato dalla coppia di mettere in pratica il progetto “Impronta Ambientale”. Un’operazione che doveva coinvolgere oltre 200 aziende e alcuni comuni fra i quali quello di Gemona del Friuli che all’epoca sborsò 40mila euri alla Rem per la pubblicità e la promozione dell’ecosostenibilità ambientale. Il progetto voluto dall’ex ministro Corrado Clini e che Lucchese portava in giro per l’Italia; alla San Benedetto e nel brand Nonno Nanni.

Il nome di Lucchese spunta anche nella celebre truffa alla Viu, Venice International University di San Servolo: in quel caso a beneficiare di incarichi senza gara per i 50 mila euro per la realizzazione dell’Atlante Green era stato il Gruppo Rem del friulano Lucchese. Nel 2019 il titolare della Rem era stato accusato dal Tribunale di Udine di associazione a delinquere e corruzione in concorso con l’ex esponente del governo Corrado Clini. Tuttavia a tessere la tela dei rapporti internazionali e le relazioni con le pubbliche amministrazioni è la compagna di Clini, Martina Hauser che, fra i vari impegni, non riusciva nemmeno a seguire le sedute di giunta del comune di Cosenza dove, per chissà quali ragioni, era finita a fare l’assessore. Nel luglio scorso il Corriere del Veneto riportava:

“…alla Hauser 88 mila euro di “stipendi”. La mazzetta cinese di Clini e i lavori gratis. Decine di incarichi alla compagna Martina Hauser per centinaia di migliaia di euro. Le “mazzette” a Corrado Clini – potentissimo dirigente del ministero dell’Ambiente prima, ministro poi nel governo Monti, e con un lungo passato a Venezia come medico del lavoro – passavano soprattutto di là. Ma come in tutte le vicende corruttive che si rispettino non mancherebbe nemmeno il conto all’estero, che la procura di Roma ha individuato in una banca cinese: B.F. China Ltd. E appunto in Cina lavorava molto Mario Occhiuto, architetto poi divenuto sindaco di Cosenza e che ingaggiò la Hauser come assessore facendole ottenere stipendi per complessivi 88 mila euro (in tre anni sarà stata a Cosenza 4-5 volte!). Senza parlare dei 450 mila euro del canile comunale e degli altri ricchi finanziamenti per la “sostenibilità ambientale”. Naturalmente chi si occupò del canile comunale fu la Rem che seguì tutta la progettazione. L’opera venne inaugurata dalla Hauser. Furono anni d’oro in cui il triangolo Clini-Hauser-Lucchese spadroneggiava dal Montenegro a Cosenza fino a Duino.