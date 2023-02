TravaglioTricolore Exxx…Polzive!!! Trema la bassa friulana. Cargnelutti decide le sorti di Fratelli d’Italia in Friuli. Marzio Giau e Fabio Marchetti esclusi dalle liste per le regionali.

Cinque giorni fa, Marzio Giau scriveva sul suo profilo Fbook: “Davanti al certificatore Luca Vidoni, ho firmato l’accettazione di candidatura alle elezioni regionali per la circoscrizione di Udine. E’ la terza volta consecutiva che mi presento alle elezioni regionali…”. Arrostito.

Il timbro dell’ufficialità arriverà stasera durante la direzione convocata dal provinciale di Fratelli d’Italia a Udine. Ma ormai sembra cosa fatta. Paride Cargnelutti, l’ex consigliere regionale escluso dal Terzo Polo per l’alto valore di raccogliere preferenze sul campo, si è riscattato entrando dalla porta principale del partito più corteggiato del momento, Fratelli d’Italia. L’ex Forza Italia di San Giorgio ha fulminato sul campo ben due pezzi da novanta del partito: Fabio Marchetti e Marzio Giau. Due rappresentati storici della destra del Medio Friuli. In realtà la soluzione bipartisan toglie il partito dall’incubo di candidare un condannato in primo grado per calunnia (Marchetti). Quindi il braccio di ferro fra Rizzetto e Ciriani si è concluso a favore del pordenonese in quanto Cargnelutti, quando era vice presidente del consiglio regionale, ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con l’attuale ministro. Si tratta di un terremoto politico che colpisce tutta la fascia della bassa friulana e determinerà le sorti di coloro che dovranno raccogliere preferenze, in particolare il leghista Mauro Bordin che non è più l’unico concorrente di centrodestra del perimetro. Anche alla luce di questo particolare, tra i Benito Remix c’è qualcuno che si frega le mani. Cargnelutti si trova nel mezzo della contesa fra Lega e Fratelli d’Italia.