TonuttiPerTutti Exxx…Polzive!!! UilFpl e Nursind sempre più custodi dei diritti dei lavoratori: siglato il nuovo accordo integrativo nell’azienda sanitaria Friuli occidentale. Garantita la somma di 1 milione e 400mila euri per le prestazioni aggiuntive. Revocato lo sciopero del 13 settembre. Cgil e CislFp nel sacco, volevano svendere i lavoratori..

Quella di ieri è stata una gran giornata per le due sigle sindacali UilFpl e Nursind. Prima Monfalcone, poi la destra Tagliamento. Dopo mesi e mesi di serrate battaglie in difesa dei diritti del personale sanitario impegnato nell’azienda sanitaria Friuli Occidentale, finalmente è stato siglato un accordo storico di cui ne vanno fieri Stefano Bressan, segretario generale della UilFpl e Luca Petruz del Nursind. Si tratta di un negoziato rivisto radicalmente in quanto il precedente, che era definito eccellente da CislFp e FpCgil, presentava vistose lacune e faceva acqua da tutte le parti. Le due sigle avevano accettato di utilizzare i fondi contrattuali, che appartengono ai lavoratori, per pagare le eccedenze orarie programmate e compensare la carenza di personale. Un obbrobrio che, a sentire UilFpl e Nursind, «non avremmo mai avallato, consapevoli che avrebbe penalizzato tutti i lavoratori dell’azienda». Con la firma di ieri invece la musica cambia profondamente al punto che Bressan e Petruz annunciano di aver “revocato lo sciopero programmato per il 13 settembre“. L’impegno di UilFpl e Nursind è tradotto in questi termini: “Accordo integrativo che prevede il pagamento di incentivi, indennità ed eccedenze orarie attraverso i fondi contrattuali. No all’utilizzo del bilancio aziendale per pagare mensilmente le eccedenze orarie legate a richiami in servizio e turni aggiuntivi. Oggi, solo grazie a UilFpl e Nursind le eccedenze orarie programmate verranno pagate da bilancio con cadenza mensile, permettendo di recuperare oltre €400.000 da destinare a tutti i lavoratori dell’azienda sanitaria Friuli occidentale che, in tal modo, potranno beneficiare di ulteriori maggiorazioni economiche. Infatti abbiamo potuto aumentare l’indennità oraria festiva a €4,00 e l’incentivo della reperibilità a €3,00/ora, inoltre abbiamo istituito un nuovo incentivo per i turni cosiddetti “super festivi”. Grazie alle nostre pressioni l’Azienda garantirà oltre € 1.400.000 di prestazioni aggiuntive pagate da bilancio con cadenza mensile, permettendo di dare immediata gratificazione economica ai lavoratori e valorizzare i loro sforzi. Infine, la Direzione ha stanziato circa € 100.000 per il Progetto qualitativo che abbiamo chiesto per il personale delle sale operatorie. Siamo molto soddisfatti di aver ripagato la fiducia di tutti i lavoratori che ci hanno sempre sostenuto in queste dure battaglie”. Mesi e mesi di dure trattative sfociate in un positivo accordo che rende merito al direttore Tonutti di aver capito l’importanza del personale e alle due sigle sindacali di aver ottenuto uno storico risultato.