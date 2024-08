TonuttiPerTutti Exxx…Polzive!!! Risultato storico a Pordenone: Il direttore dell’Azienda Sanitaria ragiona sull’ultimatum di UilFpl e Nursind: per evitare lo sciopero del 13 settembre accoglie le istanze sull’accordo integrativo aziendale inoltrato dalle due sigle che garantisce incentivi a tutto il personale. Fp-Cgil e CislFp nel sacco.

Non è ancora detta l’ultima parola, tuttavia, secondo quanto riportano Stefano Bressan di UilFpl e Luca Petruz di Nursind, l’abbrivio è favorevole affinché un accordo con i vertici dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale possa essere raggiunto e venga scongiurato lo sciopero fissato in data 13 settembre. Va detto che il regime è ancora quello dell’ultimatum che UilFpl e Nursind mantengono e di cui è stato informato il direttore Giuseppe Tonutti. Per chi rappresenta i lavoratori, servono certezze sull’applicazione delle misure richieste dalle due sigle, ovvero pagamento di incentivi, indennità ed eccedenze orarie attraverso i fondi contrattuali che portino a valorizzare tutto il personale. Stefano Bressan osserva: «Sono stati mesi di trattative molto impegnative poiché la direzione dell’azienda aveva proposto misure che non avevano soddisfatto le nostre richieste e pertanto l’accordo era stato firmato esclusivamente dalle sigle sindacali minoritarie, FpCgil e CislFp. Come UilFpl e Nursind – ricordano Bressan e Petruz – rappresentiamo oltre il 60% dei lavoratori e non avremmo sottoscritto alcun accordo che non prevedesse adeguate politiche incentivanti». Dal fronte opposto, destano sconcerto le parole del segretario regionale di Fp-Cgil Pierluigi Benvenuto che, pur di non ammettere il successo del negoziato condotto e raggiunto da UilFpl e Nursind ha attribuito il merito alle “ipotesi che arrivano dall’azienda sanitaria avanzate durante una serie di incontri informali”. Nulla di più falso tant’è vero che le nuove richieste avanzate da UilFpl e Nursind per scongiurare lo sciopero sono le seguenti: «incrementare l’indennità oraria festiva di € 0,50 portandola a € 4,00; elevare l’incentivo della reperibilità a € 3,00/ora, al pari della dirigenza medica; istituire un progetto qualitativo per tutto il personale delle sale operatorie; istituire un nuovo incentivo economico per i turni cosiddetti “super festivi”; le eccedenze orarie programmate mensili vengano riconosciute come prestazioni aggiuntive e pagate da bilancio con cadenza mensile a tutti gli operatori». Questi sono i punti che la direzione dell’azienda sanitaria pordenonese ha saggiamente ritenuto di accogliere.

A questo punto occorre attendere giovedì prossimo quando i sindacati sono stati convocati, in tavoli separati, per perfezionare l’accordo. Dalle 9 alle 11 Uil-Fp e Nursind, dalle 11 alle 13 sarà la volta di FpCgil e CislFp. La separazione dei tavoli mette in evidenza che il destino dell’azienda sanitaria pordenonese è nelle mani di UilFp e Nursind. Per Bressan e Petruz la soddisfazione è tangibile perché «si tratta di aver ripagato la fiducia di tutti i lavoratori che ci hanno sempre sostenuto in queste dure battaglie, consapevoli che solo grazie a noi sono stati recuperati oltre € 400.000 da destinare a tutti i lavoratori dell’ Asfo, che in tal modo potranno beneficiare di ulteriori maggiorazioni economiche. Grazie alle nostre pressioni l’Azienda garantirà oltre € 1.400.000 di prestazioni aggiuntive, che saranno pagate da bilancio con cadenza mensile, permettendo di dare immediata gratificazione economica ai lavoratori e valorizzare i loro sforzi. Infine, la Direzione ha stanziato oltre € 100.000 per il Progetto qualitativo che abbiamo chiesto per il personale delle Sale operatorie».