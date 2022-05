TizianaTuttaFama Exxx…Polzive!!! Rispunta il caso Spessot nominata dirigente in ASUGI. Esposto in Procura da parte dei sindacati. Cattarini querela Il Piccolo. Il caso sollevato da Leopost nel 2019

Prima Leopost, poi i sindacati, oggi Il Piccolo. Tutti nel mirino dell’avvocato Cattarini. Il caso è legato a Tiziana Spessot, compagna del segretario regionale della Uil Luciano Bressan. Verso la metà del 2019 il commissario Poggiana aveva perfezionata la nomina di Spessot a dirigente della struttura complessa del servizio Sanitario dell’Azienda 2 friulana-isontina. Secondo le sigle sindacali CGIL; FIALS; CISL; NURSIND e FSI, l’ex esponente sindacale non avrebbe potuto svolgere le mansioni al vertice della Struttura poiché non erano trascorsi i due anni dal suo incarico di dirigente di sindacato. Fino al 2018 era segretaria della UIL del mandamento di Udine con sede a Monfalcone. Per questo motivo le sigle sindacali, dopo che avevano chiesto conto della nomina di Spessot a Poggiana, hanno presentato un esposto in Procura a Trieste. La vicenda non è nuova e su queste pagine (vedi Leopost 16 dicembre 2019) se ne è parlato a lungo. Volarono gli stracci e si finì in Tribunale. Oggi la musica non cambia. L’avvocato Cattarini ha annunciato querela nei confronti de “Il Piccolo” mentre le sigle sindacali hanno depositato un esposto in Procura. Nel dicembre del 2019 su queste pagine veniva riportato: Il 28 novembre 2019 il commissario straordinario dell’AAS2 Antonio Poggiana, con rapidità sospetta e a pochi giorni dallo scorporo dell’azienda e la nascita di quella sanitaria giuliano isontina (ASUGI), aveva bandito 106 incarichi di posizioni organizzative del comparto di durata triennale. L’ultimo colloquio scivolava al 24 dicembre. Nelle pieghe del concorso anche una proroga “sospetta” per la presentazione delle domande. Il concorso in questione prevedeva i cosidetti incarichi di funzione e organizzazione in area sanitaria, sono posizioni di potere economico e sindacale che fanno gola, soprattutto in ambito sindacale. Basti pensare che all’interno della commissione esaminatrice di tutte le 106 (106!!!) posizioni richieste da Poggiana, figura Tiziana Spessot, meno in una: quella dell’incarico all’Urp. Chi è Tiziana Spessot? vecchia conoscenza del blogger. Lei è la responsabile territoriale della provincia di Udine (da sito Uil) per conto della Uil-Fpl Fvg, è in parentela strettissima col segretario regionale Luciano Bressan. Guada caso, la sede della responsabile territoriale della provincia di Udine è a Monfalcone, nello stesso ufficio del segretario regionale Bressan: Via IX giugno 40 a Monfalcone (Go).