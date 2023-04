TizianaTuttaFama Exxx..Polzive!!! Ex dirigenti sindacali crescono. Poggiana affida l’incarico di direttore della SC Professioni sanitarie area isontina a Tiziana Spessot, ex Uil provincia di Udine.

L’azienda Sanitaria Giuliano Isontina diretta da Antonio Poggiana aveva pubblicato un bando di selezione interna per titoli e colloquio, per l’affidamento della Struttura Complessa “Coordinamento Professioni Sanitarie Area Isontina” nell’ambito della Direzione Sanitaria. Avviso pubblicato il 23 febbraio 2023 con scadenza il 9 marzo. Entro la data di scadenza erano pervenute 3 domande di candidati che sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando. Il 31 marzo 2023 la Commissione ha sancito l’idoneità della dott.ssa Tiziana Spessot proponendo al Direttore Generale il conferimento alla Dirigente stessa dell’incarico messo a selezione. Incarico conferito con decreto del direttore e di durata 5 anni. Tutto regolare, ben s’intende. Solo che della neo direttore di struttura ex Uil, leopost se ne era già occupato. Nel maggio di un anno fa la pagina riportava: “Chi è Tiziana Spessot ? vecchia conoscenza del blogger. Lei è la responsabile territoriale della provincia di Udine (da sito Uil) per conto della Uil-Fpl Fvg, è la compagna del segretario regionale Luciano Bressan. Verso la metà del 2019 il commissario Poggiana aveva perfezionata la nomina di Spessot a dirigente della struttura complessa del servizio Sanitario dell’Azienda 2 friulana-isontina. Secondo le sigle sindacali Cgil; Fials; Cisl; Nursind e Fsi, l’ex esponente sindacale non avrebbe potuto svolgere le mansioni al vertice della Struttura poiché non erano trascorsi i due anni dal suo incarico di dirigente di sindacato. Fino al 2018 era segretaria della Uil del mandamento di Udine con sede a Monfalcone. Per questo motivo le sigle sindacali, dopo che avevano chiesto conto della nomina di Spessot a Poggiana. Il 31 marzo il salto di carriera.