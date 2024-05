StracciDiVannacci Exxx…Polzive!!! In Friuli siamo gli antesignani del militare candidato nella Lega. Il sindaco di Ruda sgancia la bomba a Ring su Tv12 e Telequattro: Già nel 2010 Fontanini proponeva le classi differenziate.

Imperdibile puntata di Ring quella andata in onda su UdineseTv e Telequattro il 2 maggio scorso. Ospiti del conduttore Ferdinando Avarino, la candidata alle europee Alessandra Guerra (Pace Terra e Dignità); l’ex assessore alla sanità Fvg di Italia Viva Sandra Telesca; l’esponente dei 5 Stelle Mauro Capozzella, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Igor Treleani, il candidato alle europee per Alleanza Verdi Sinistra, Emanuel Oian, il sindaco di Ruda (Ud) Franco Lenarduzzi e il direttore di leopost, Gianfranco Leonarduzzi. Titolo della puntata: “Europee, non perdiamoci di vista“. Avarino spreme gli ospiti come meglio gli riesce e gli spunti non mancano. Dai bonus del governo al premierato, fino al tema dell’energia e quello della sanità, la trasmissione pulsa energia da ogni frequenza. Ovviamente, quando si parla di europee, non si può rinunciare a un passaggio sul generale Vannacci. E l’argomento riserva una sorpresa clamorosa. L’esponente del Pd e sindaco di Ruda Lenarduzzi sgancia la bomba in diretta tv rispondendo ad Avarino su cosa pensasse delle uscite del militare: «Già nel 2010, quando io ero consigliere provinciale di Udine, il presidente Pietro Fontanini durante un convegno sulla disabilità, espresse le stesse posizioni del generale Vannacci sulle classi differenziate, tra chi stava un pochettino più indietro e i più bravi che venivano rallentati. Guardate – osserva il sindaco – che queste cose tornano. Non è mai asettica la funzione politica. E quella di Fontanini è stata una “buttata” che dimostra che quando è assicurata una conquista sociale, non è mai per sempre. Nel caso di Vannacci non si sa quale sia il disegno politico». Due ore di grande dibattito con autorevoli ospiti che hanno fatto salire lo share della Tv del gruppo di Medianordest. A breve i nuovi dati d’ascolto di Auditel del mese di aprile. Con delle sorprese.