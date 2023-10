SindacatoSvitato Exxx…Polzive!!! Cannato clamorosamente il presidio a Trieste di Cgil, Cisl e Fials. Erano previste 90 persone. Poggiana ignora le segreterie. Sospetto conflitto d’interessi di una dirigente Cisl. Area Isontina e Giuliana sempre più lacerate.

Con un comunicato del 28 settembre scorso, le segreterie di CgilFp, CislFp e Fials avevano informato la Questura di Trieste che stamattina, 2 ottobre, “le segreterie territoriali avrebbero organizzato un presidio composto da lavoratrici e lavoratori dell’Asugi area GIULIANA (notare, solo area giuliana), per protestare contro la grave gestione organizzativa e funzionale dell’ospedale pubblico. Prevista la partecipazione di circa 90 persone“. Come si vede dalle immagini, il richiamo della triplice giuliana è stato ignorato dalla maggior parte dei lavoratori e soprattutto dal direttore dell’azienda, Poggiana. Non poteva avere successo perché gli iscritti non si sono fatti coglionare da un sindacato che pretende di influenzare le nomine dei dirigenti; di mantenere un’agibilità “partigiana” sbilanciata solo sull’area dell’ex impero; di ignorare le problematiche delle strutture di Gorizia e Monfalcone e, cosa assai ancora più grave, quella di utilizzare il corpo intermedio per interessi personali. Si tratta di una dirigente della Cisl che, per una strana combinazione “alabardata” svolge un ruolo apicale nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. L’esponente Cisl ha già in tasca il prossimo ingaggio: molto probabilmente le verrà assegnato l’incarico di dirigente dei distretti e dei Sert. Un salto di qualità clamoroso che ha spiazzato tutti gli iscritti: com’è possibile che la Cisl vada contro il direttore Poggiana che dovrà firmare il decreto d’incarico? Un traffico d’influenze sospetto che ha avuto come conseguenza il flop di oggi in piazza a Trieste e la certificazione che la divisione fra Timavo e Ruralia è sempre più marcata, non solo a livello di azienda sanitaria, ma coinvolge anche il corpo intermedio sempre più partigiano in difesa di interessi di bottega. Per la Uil e per la Nursind, «FP CGIL, CISL FP e FIALS hanno altri interessi, come insegna il Segretario Generale CISL FP FVG che ha ottenuto per sé stesso un posto in Regione come Direttore di Staff senza concorso, gettando fango su tutti i sindacati. L’unica manifestazione sensata nella giornata odierna sarebbe dovuta avvenire sotto la sede della CISL FP per questa profonda vergogna».