SindacatoSquilibrato Exxx…Polive!!! Celebrato ieri a Trieste il De Profundis di Cgil, Cisl e Fials. Andare contro gli interessi degli utenti del Servizio Sanitario non paga. Ignorata la paranoica manifestazione contro i risultati ottenuti in Asugi da UilFp e Nursind.

Forse, la ragione per cui alcune forze sindacali accusano una costante emorragia di iscritti, va ricercata nell’attività condotta da Cgil, Cisl e Fials nel settore della sanità friulana. La prova tangibile si è avuta ieri mattina nel catastrofico flop del raduno davanti al palazzo della regione di piazza Oberdan di Trieste. I militanti si erano dati appuntamento per protestare contro i risultati ottenuti da UilFp e Nursind rei di aver scongiurato il pericolo di chiusura certa dei presidi sanitari di Gorizia e Monfalcone e aver salvaguardato e garantito un diritto costituzionale a oltre 180mila utenti. Roba da Premilo Nobel per le Politiche Sociali. Tuttavia e incomprensibilmente, il glorioso sindacato fondato da un gigante delle politiche sociali come Di Vittorio, ha perso la tramontana ed ha proclamato uno stato di agitazione contro le due infaticabili sigle sindacali. La decisione della protesta di Cgil, Cisl e Fials è serpeggiata lungo l’Isonzo ed ha fatto pensare che l’agitazione sia mossa da una “lesa maestà” alla bolsa e supponente area Giuliana, ovvero Trieste. Le tre sigle si chiedono come mai siano stati assegnati 60 infermieri all’area Isontina e solo 6 a quella Giuliana. Cgil, Cisl e Fials ignorano la bulimica situazione del personale in Asugi area Giuliana a partire dalla sede del Politburo del capoluogo regionale cui sono sistemati oltre un centinaio di infermieri che si rincorrono da un piano all’altro. Per essere chiari: le sigle sindacali di Stefano Bressan (Uil) e Luca Petruz (Nursind) sono riuscite ad ottenere, grazie ad un costante lavoro di mediazione con Prefetto, assessore e direzione sanitaria, un legittimo equilibrio di personale e di risorse economiche che hanno scongiurato la chiusura dei dipartimenti e di alcune unità operative. E’ stato un successo condiviso dall’assessore Riccardi (oggettivamente presidente della Regione) e dal direttore Poggiana con numeri di tutto rispetto: una sessantina di infermieri assegnati; 14 tecnici di radiologia; 2 tecnici di laboratorio, oltre alla garanzia della stabilizzazione dei tempi determinati. Un risultato che ha, incomprensibilmente irritato quel sindacato fondato da un gigante delle battaglie sociali che è stato Giovanni Di Vittorio, sempre schierato dalla parte dei lavoratori, dei ceti sociali più deboli. Nella pratica ciò che stanno facendo oggi UilFp e Nursind. «Siamo certi che nell’Area Giuliana come in tutte le aziende sanitarie della nostre Regione – assicurano in UilFp-Nursind – ci sia una carenza di organico. La Direzione di Asugi sta facendo una attenta analisi dei carichi di lavoro per capire come riorganizzare l’intera azienda e dove sia necessario inserire altro personale oltre all’Area Isontina dove la criticità è conclamata e sotto gli occhi di tutti, tranne che sotto gli occhi di CGIL CISL e FIALS che dovrebbero tutelare tutti i lavoratori ma così non è. Noi non ci stiamo a questi giochi – ribadiscono Bressan e Petruz – un sindacato serio deve rappresentare tutti e tutta la regione e tutte le aziende, come abbiamo fatto noi tutelando sia l’area isontina che quella giuliana. E il ridicolo “ritrovo” di ieri di queste sigle è solo la cartina di tornasole di quanto lontani siano dalla realtà e di quanto gli interessi solo fare proselitismo raccontando menzogne ed ergendosi a paladini di una giustizia che è figlia solo delle loro bugie». Triplice Agonia.