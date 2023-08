SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Consales va in pensione. Chi è il “protetto” che CISL, CGIL e FIALS di Trieste vorrebbero sistemare alla Direzione delle professioni sanitarie dell’Asugi? Lo scandalo dei capi dipartimento che ignorano l’area isontina.

Una “richiesta” che ha scandalizzato tutto il personale e vertici dell’Azienda Sanitaria Giuliano-Isontina con propaggini fino al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il 19 agosto scorso le tre sigle sindacali CGIL,CISL FP e FIALS hanno inviato una “richiesta di incontro urgente” al Direttore Generale dell’Azienda, Antonio Poggiana. Il testo contiene un coté discutibile, poco apprezzabile in ambito sanitario, che rivela una natura quasi “razzista” delle tre sigle sindacali. Tutto nasce dalla scelta di andare in quiescenza di Consuelo Consales, dirigente della struttura complessa del “Coordinamento Professioni Sanitarie – Area Giuliana” nominata il marzo scorso. Per la CGIL, FIALS e CISL FP, «il nuovo dirigente deve essere individuato nell’area giuliana». Una richiesta assurda, estranea ad ogni principio di attività sindacale che dovrebbe essere equilibrata e non discriminante e che invece dimostra di voler influenzare le decisioni dell’azienda relativamente alla Struttura Complessa. A Trieste e soprattutto Gorizia è tutta una bollitura. Nessuno aveva mai sentito di sindacati che decidessero sulle nomine dirigenziali. Alcuni colleghi gridano allo scandalo erede di una prassi ormai incancrenita che affonda le sue radici fin dai tempi dell’Azienda Sanitaria Triestina. Un sindacato che decide le nomine? si chiedono in UIL FPL e NURSIND. Oppure che vorrebbe replicare la vicenda di Cannarsa, segretario generale della CISL FP, sistemato senza concorso in regione, a oltre 100mila euri/anno? (Vedi Leopost). Così dovrebbe funzionare il mondo per CISL FP, CGIL e FIALS. Un mondo che gira solo su Trieste ancorché l’Azienda Sanitaria si chiami Giuliano-Isontina. Gorizia sta oltre il Timavo, guardando dal capoluogo e tutto ciò che si muove oltre quel confine è perso di vista. E il razzismo sindacale si manifesta proprio con la scelta della sostituta di Consuelo Consales. Guardacaso la collega della Consales, assegnata all’area Isontina, è Tiziana Spessot che potrebbe facilmente esercitare a scavalco delle due strutture. Proposta irricevibile. Perché le tre sigle alzano le barricate? Cosa si nasconde dietro la morbosa pressione sindacale di voler infilare a tutti i costi “l’amico” triestino nella Struttura di Coordinamento delle Professioni Sanitarie? Va da sé che il “campanilismo” sindacale si allarga anche a quello professionale. Il fenomeno colpisce i capi dipartimento dell’Azienda che, pur assunti con le mansioni di presenze sia a Trieste che a Gorizia-Monfalcone, non si fanno mai vedere. E intascano una golosa indennità di funzione pari a 28mila euri in più all’anno. Trieste infetta, regione malata.