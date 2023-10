SindacatoBastonato Exxx…Polzive!!! Manifestare per sistemare ilculo ai propri dirigenti non paga. Ennesimo flop stagionale della Cgil, Fials e Cisl sulla sanità a Trieste. Impero sanguisuga: la Regione tira fuori 8 milioni di euri per la sede del 118 fronte mare.

Due manifestazioni a confronto e due ragioni contrapposte. La prima, mercoledì scorso a Monfalcone organizzata dalla UilFp e da Nursind per denunciare la grave situazione cui versa la sanità dell’area isontina (vedi Leopost) la cui partecipazione è stata numerosissima con in prima fila la sindaca Cisint; la seconda, giovedì a Trieste, il deserto. Il motivo del flop della sbadierata agitazione triestina è da ricercarsi in una delle ragioni che, su queste pagine, è stata esposta da uno dei più importanti industriali italiani, il titolare della PMP SpA di Coseano (Ud), Luigino Pozzo: «La Cgil-Fiom va contro gli operai». Tutto vero visto che la stessa sigla sindacale si è guardata bene, inaspettatamente, dal prendere posizione sull’acciaieria di San Giorgio di Nogaro. Resta il fatto che a Trieste, giovedì scorso c’era solo qualche iscritto che esponeva (inconsapevolmente?) l’allucinante striscione “stabilizzazione”. Per gli addetti ai lavori il riferimento al dirigente sindacale Nicola Cannarsa era inevitabile. L’esponente della Cisl da “comandato” mira alla stabilizzazione per ottenere una mesata che sfiora i 10mila euri. L’attività di un sindacato che si dedica a proteggere i propri vertici non può che accusare un esodo significativo di iscritti e delegati disgustati dall’atteggiamento dei loro rappresentanti. Inevitabile che ci sia il vuoto plastico alle manifestazioni di Cgil, Cisl e Fials come quella di giovedì scorso. Ma l’attività di sanguisuga Trieste ai danni dell’area isontina (UIl e Nursind hanno annunciato uno sciopero per il 30 ottobre) non si ferma. La Regione ha annunciato pochi giorni fa di aver inserito in giunta nell’assestamento autunnale una posta di 8 milioni di euri per la realizzazione della nuova sede del 118 di Trieste. La destinazione potrebbe essere in viale Miramare, zona fronte mare per la gioia del direttore della struttura Alberto Peratoner che è anche segretario regionale del sindacato degli anestesisti e rianimatori. Ecco perché la Ruralia spinge per separare le due aree e Impero sempre più isolato.