Venerdì sera è arrivata la sfiducia del consiglio comunale di Portogruaro alla giunta comunale guidata da Florio Favero. Il comune sarà ora guidato in via straordinaria da un commissario prefettizio, per almeno un anno. Una crisi che si protaeva fin dall’agosto scorso quando il sindaco aveva rassegnato le dimissioni e poi fatto marcia indietro poche settimane dopo. Al voto il prossimo anno.