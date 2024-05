SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Mancano circa 3 milioni di euri per il pagamento delle indennità del personale sanitario del Burlo e di Asugi. Dopo l’incontro col Prefetto, UilFpl e Nursind confermano lo sciopero. Fedriga prende paura e infinocchia CGIL e FIALS con promesse da marinaio. Clamorosa sfiducia all’assessore Riccardi.

La questione dei pagamenti delle ex risorse aggiuntive del sistema sanitario del Friuli VG oggi modificato in un modello di perequazione incomprensibile, per stessa ammissione dei vertici delle aziende sanitarie, sta mettendo a dura prova la stabilità della maggioranza regionale. In una circolare “rassicurante” inviata da Fedriga alle sigle sindacali di Fials e Cgil traspare un connotato politico clamoroso: sfiduciato l’assessore Riccardi. La ricostruzione dei fatti è la seguente: martedì scorso le sigle UilFpl e Nursind, rappresentate dai segretari generali Stefano Bressan e Luca Petruz, sono state ricevute dal Prefetto di Trieste e dal direttore del Burlo Garofolo Dorbolò. Tema dell’incontro il taglio dei fondi delle ex Rar. L’esito del tavolo è stato negativo. Le due sigle hanno preso atto che nessun passo avanti, verso una soluzione della disastrosa sperimentazione introdotta quest’anno, è stato compiuto. Pertanto dallo stato di agitazione confermato da parte di UilFpl e Nursind si è passati all’annuncio dello sciopero di tutto il personale del Burlo che, a breve, potrebbe coinvolgere anche Asugi. A quel punto, con una tempestività sospetta, il presidente Fedriga ha inviato una circolare “rassicurante” solo a Fials e Cgil in cui non viene riportata nessuna garanzia sul pagamento delle ex Rar. Mancano 2 milioni e 800mila euri per l’azienda e ben 380 mila solo per il Burlo Garofolo. La situazione, rilevano Uil e Nursind, è ormai al collasso. Ad oggi non ci sono le garanzie per pagare le indennità del personale sanitario, progetti qualitativi e le varie maggiorazioni sui turni. Di fronte a questa drammatica situazione contabile Bressan e Petruz hanno fatto una scelta, quella di difendere i lavoratori e gli iscritti. Tutelare il personale sanitario stritolato dalla cronica disorganizzazione dell’intero settore della Sanità in Friuli Venezia Giulia. Inspiegabilmente, le sigle Fials e Cgil, forse solo per una sorta di competizione fra parti sociali o nella speranza di ricevere maggior attenzione dal presidente, commentano la circolare di Fedriga con toni esultanti: «Il presidente Fedriga ha risposto alla nota del 7 maggio (“…gentile presidente non vogliamo si arrivi a situazioni pessanti…”) per chiedere la conferma degli impegni presi con le scriventi OO.SS. relativi alla parte mancante delle ex Rar». Le due sigle aggiungono: «Non serve sbraitare, con le giuste azioni abbiamo ottenuto le rassicurazioni che i dipendenti dell’Asugi e del Burlo auspicavano!». Ma quali sarebbero queste rassicurazioni? Il presidente, con una circolare inviata alle rispettive segreterie e “per conoscenza” all’assessore Riccardi, scrive che “in sede di assestamento di bilancio, ho previsto lo stanziamento di risorse appositamente deputate alla valorizzazione economica del personale interessato”. A quanto ammonta questa cifra? UilFpl e Nursind non si lasciano infinocchiare dalle promesse e insistono: “Qual’è la reale copertura economica?”. La questione è seria e, per chi non lo avesse capito, investe la maggioranza regionale. Con una prima vittima, l’assessore Riccardi, sfiduciato da Fedriga, che cammina sui carboni ardenti. Chi ha avallato il progetto di riforma più astrusa e incomprensibile della sanità Fvg?