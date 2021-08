SanitàFvg Exxx…Polzive!!! L’uomo di fiducia di Zaia nell’azienda friulana si dimentica di liquidare in busta paga la Pronta Disponibilità del mese di maggio. Esclusivo

Qui vien giù tutto. Friuli infetto, regione malata. Un errore clamoroso che denota una totale confusione nella struttura amministrativa dell’Azienda sanitaria Friulana e in particolare in quella della Gestione Risorse Umane diretta dal neo nominato Francesco Magris. Si sono scordati di “caricare il file” relativo a tutto il personale del comparto, infermieri, oos, tecnici, impegnato nel mese di maggio e che aveva risposto alla richiesta di esigenze dell’unità operativa. La Pronta Disponibilità è un istituto contrattuale previsto dal contratto collettivo nazionale.

In Friuli il neo Direttore Amministrativo si è dimenticato di riconoscere le indennità del personale impiegato nel mese di maggio e, salvo errori, saranno inserite nella busta paga del mese di agosto. Di fronte a una svista così clamorosa, vien da pensare che Riccardi abbia fatto un favore a Zaia accollandosi uno dei suoi uomini di cui voleva liberarsene. Francesco Magris è stato per 10 anni Direttore responsabile della Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta del Veneto. Dal mese di maggio di quest’anno, dopo il subentro di Denis Caporale alla direzione generale dell’Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, il braccio destro e sinistro di Zaia è stato nominato direttore amministrativo in Friuli, compenso che sfiora i 145mila euri-anno. Alla prima prova ha cannato. Friuli discarica Veneta.

Per restare in campo sanitario, il sindacato FIALS ha convocato per martedì 3 agosto una conferenza stampa presso il San Marco di Trieste alle ore 10 in cui verranno proposti alcuni suggerimenti di natura tecnico-organizzativa per il miglioramento dei tempi di soccorso relativamente al 118 e Vigili del Fuoco.