SanitàFvg Exxx…Polzive!!! In azienda Friuli centrale è tutto un cinema. La sindrome di Peter Pan stende il direttore Spugna-Caporale. Dura replica di UilFpl, Anaao ed FpCgil: diffonde numeri di dirigenti medici fantascientifici. Nel mondo delle favole immaginato dal direttore, Riccardi-Capitan-Uncino è azzannato dalla volpe. Medici con 44 giorni di ferie non godute. Confermato lo sciopero.

Il 5 settembre scorso, UilFpl, Anaao e Cgil avevano annunciato uno stato di agitazione dell’area medica nell’azienda sanitaria Friuli centrale. L’iniziativa ha del clamoroso per via del fatto che le ragioni della protesta vanno ricercate nella grave carenza di personale dirigente medico e sanitario nell’azienda friulana e la mancata valorizzazione economica e professionale del personale dirigente medico e sanitario. Un disordine che il direttore generale Caporale ha liquidato evocando Peter Pan per schivare la dura realtà: “Qualcuno vive sull’isola che non c’è”. Ha detto. Per Stefano Bressan di UilFpl, Massimiliano Tosto di AnaaoFvg e Andrea Traunero di FpCgil le cose non stanno così e i direttori delle tre sigle sindacali lo hanno smentito su tutti i fronti. Caporale, nostromo del vascello pirata (Spugna, per restare in tema di favole…) di Capitan Uncino (Riccardi) ha messo in crisi anche l’assessore alla sanità che, nella favola, lascia meno spazio possibile all’immaginazione. Il direttore, come un bimbo sperduto, si arrabatta su numeri di dirigenti medici improbabili che le tre sigle sindacali smentiscono punto su punto. «E’ abituato a raccontare favole – affermano – è totalmente discostato da una realtà che sta diventando sempre più drammatica, a seguito delle sue deliranti dichiarazioni sono arrivati a tutte le Oo.Ss. innumerevoli messaggi di sdegno da tutti i professionisti dell’azienda sanitaria Friuli centrale». Va da sé che la tensione nelle corsie ha raggiunto livelli preoccupanti. La direzione dell’azienda, e lo si capisce dall’approssimativa conoscenza del problema dell’area medica, naviga a vista come una nave in mezzo alla tempesta. Per tal motivo UilFpl, Anaoo e FpCgil rendono noto che sarà «inevitabile lo sciopero di tutta la Dirigenza Medica e Sanitaria dell’azienda sanitaria Friuli centrale». Il disordine che investe l’azienda è certificato dalla severità di questi numeri: «Il 2023 si è chiuso con una media di ferie residue di 64.333 giorni complessivi pari a circa 44 giorni per dirigente medico. Se, vero com’è vero, manca il personale ed è consacrata la carenza di organico, le ferie non hanno potuto essere godute da parte dei sanitari. Inoltre – aggiungono Bressan, Tosto e Traunero – le eccedenze orarie superano la cifra spaventosa di 100.000 ore». E chi sarebbe allora colui che arriva dall’isola che non c’è tanto cara a Caporale? Lo stesso “Capitan Uncino (Riccardi) rabbrividisce di fronte alla triste realtà della sanità friulana del nostromo “Spugna” (Caporale). Il cui racconto fiabesco prosegue riportando i dati di un fantomatico piano dei fabbisogni. Che non regge, ed è un ulteriore episodio fiabesco. «Basta avere un contatto diretto con i lavoratori o muoversi nei reparti di AsuFc per vedere che i reparti sono sguarniti, le ore eccedenti sono smisurate, le guardie e le reperibilità sono sopra soglia, e vengono chieste reperibilità pomeridiane non previste in alcun modo dal Ccnl con un malcontento generale sempre maggiore che sfocia in licenziamenti. Ribadiamo – accusano le tre sigle – che non vi è alcuna valorizzazione economica per il personale in quanto gli unici pagamenti a cui si riferisce il DG Caporale riguardano una parte delle eccedenze orarie prodotte dal personale oramai esausto. Le favole non aiutano a sopperire alla mancanza di progettualità a zero ore per valorizzare il personale o in alternativa di risorse per integrare il fondo di risultato o quello degli incarichi che sono contrattualmente dovuti a tutti i dirigenti, ecco perché risultano di vitale importanza i € 3.000.000 tagliati dalle ex RAR, altra partita ritenuta non necessaria dal Direttore Generale». Le citazioni “peterpanesche” del direttore Caporale sono invece uno schiaffo e un insulto a chi si impegna responsabilmente a fornire un servizio sanitario pubblico degno di questo nome. «Farebbe bene ad ascoltare il grido di allarme di chi i lavoratori li rappresenta e li tutela invece di fare proclami inutili e che dimostrano solo che per lui i lavoratori, che sono il vero capitale umano, sono solo dei numeri. Stefano Bressan, Andrea Traunero e Massimiliano Tosto confidano in un ravvedimento da parte di questa Direzione Aziendale». Il castello fatato scricchiola. Capitan Uncino e Spugna, assessore e direttore travolti dalle macerie.