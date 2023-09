SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Fallisce l’annunciato stato di agitazione di Cgil, Fials e CislFp di giovedì scorso. Il direttore Poggiana evita l’interlocuzione. Chiesta la modifica dell’atto aziendale e l’azzeramento di tutti i dipartimenti. In AsuFc disposta l’assunzione di 60 nuovi operatori sanitari.

Il vulnus, come riportato su queste pagine, resta sempre aperto. La calotta triestina alza la posta rispetto al caso della sostituzione della validissima dirigente della SOC professioni sanitarie, Consuelo Consales, che ha colto al volo l’opportunità di andare in quiescenza e lasciare l’azienda sanitaria. Visto il posto vacante, che, senza grandi problemi, potrebbe essere occupato a scavalco, Cgil, Fials e CislFp hanno fatto la voce grossa col direttore Poggiana e si sono inventati, per giovedì scorso, un clamoroso, ancorché inaspettato, stato di agitazione. Le ragioni della protesta sono note e conducono alla volontà della “triplice del golfo” di voler influenzare le decisioni dell’azienda rispetto al posto lasciato libero da Consales. Quali interessi si nascondono dietro le irrituali pressioni? L’iniziativa non ha avuto un grande successo tant’è che Poggiana non ha gradito l’agitazione e i rimbalzi del flop hanno raggiunto l’area isontina dove le sigle UilFp e Nursind stanno invece formalizzando la richiesta ai vertici della Sanità regionale di modificare l’atto aziendale e di azzerare le direzioni di tutti i dipartimenti trasversali oggi nelle mani di personale di chiara matrice giuliana (vedi leopost). La richiesta si completa con l’auspicio che si ristabilisca l’autonomia gestionale delle due aree (Isontina e giuliana) per evitare la continua spremitura di energie di uomini e mezzi isontini nei confronti delle sanguisughe alabarde che decidono il bello e il cattivo tempo dell’azienda. A completare l’effervescente quadro settembrino della sanità friulana, va segnalato il comunicato diffuso in rete dalla Uil-Fp in cui l’Azienda Sanitaria Friuli Centrale ha reso noto, dopo i continui solleciti, che “è stato disposto l’utilizzo della graduatoria per area geografica «Friuli Centrale» del concorso, per titolo ed esami, a sessanta posti di operatore sociosanitario cat. B livello economico super, dell’azienda regionale di coordinamento per la salute, al fine di procedere al progressivo esaurimento della stessa”. Le chiacchiere stanno a zero.