La sottosegretaria del governo Meloni e assessora al comune di Trieste è un’abitudinaria dei parcheggi in divieto di sosta. La sua area preferita è quella del Tribunale in via del Coroneo, dove ha sistemato l’auto anche ieri. Ma la Cooper “S” targata FV….KZ in divieto, non è sfuggita all’occhio implacabile dei vigili del comune dove lei è pure amministratrice (vedi foto). I ragazzi hanno individuato il mezzo e lo hanno sollevato con la gru. La candidata alle europee per Forza Italia voleva “bidonare” anche l’ente triestino. Il massimo della correttezza per un assessore. La sottosegretaria è in tournée elettorale e agli allocchi che la vanno ad ascoltare racconta la solita litania della triestina che può essere votata anche dai friulani e che “chiedo di barrare il simbolo di Forza Italia e andiamo avanti assieme per contare anche in Europa. Perché la protesta non basta, se manca la proposta”. Esemplare. Ma vi pare che i friulani dovrebbero votare un’assessora comunale che parcheggia in divieto e tenta di rapinare quattro miseri euri per la sosta?. Una vergogna e uno schiaffo a Forza Italia. Ma la candidata alle europee si supera con la visita ad Aquileia di alcuni giorni fa. Invece di sostenere il candidato del centrodestra Zorino, la coordiniatrice di Forza Tragica Fvg ha rivolto parole di elogio per Marco Fonzari, sostenuto dal centrosinistra. Una giravolta assurda che il berlusconiano Franco Mattiussi liquida con queste parole: «Emanuele Zorino è stato, e soprattutto sarà, il miglior sindaco di sempre per Aquileia. Ciò che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti. L’ingerenza della coordinatrice regionale di FI nella campagna elettorale lascia un gusto amaro e pare figlia di un malcelato risentimento. Invito tutti i concittadini di Aquileia, soprattutto quelli che mi hanno sostenuto alle elezioni regionali del 2018, a confermare la loro preferenza alla lista Aquileia Viva per Emanuele sindaco. Asfaltata patriarcale per la parcheggiatrice col vizietto del divieto. E per chiudere in bellezza la serata, ieri la candidata al parlamento europeo (!!!???) è stata ospite a Codroipo dell’Hotel Nodo insieme a Riccardi. Anche lì, per non smentirsi, ha parcheggiato a un metro dall’ingresso e nella corsia riservata ai pedoni. Il titolare dell’esercizio, area manager di Euro&Promos dell’assessore al turismo, ha chiuso un occhio sulla svirgolata in cambio del silenzio su eventuali domande scomode relative all’operazione Mediocredito e Bini. Ma chi candida per le europee Forza Italia? Citofonare a Tajani. Per nostra fortuna, le probabilità di successo sono ridotte al lumicino. Forza Italia è una cosa seria, non per triestini poltronari e rancorosi.