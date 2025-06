Piancavallo Exxx…Polzive!!! Sul “patto di legislatura” fa il suo ingresso l’albergo di montagna. Come fare per farsi imprestare 10 milioni dalla regione? Basta avere un hotel 4 stelle sopra Pordenone. “La struttura tornerà a splendere grazie agli investimenti pubblici”. E gli utili a chi andranno? ai privati? o al Friuli VG? Lo spiega la consigliera Lucia Buna.

La consigliera regionale della Lega Lucia Buna ricorda: “Procede la riqualificazione del Park hotel Montecavallo, uno dei simboli storici di Piancavallo. La struttura di piazzale della Puppa tornerà a splendere grazie a un investimento complessivo di 10 milioni di euro. La Regione ha dato un grosso aiuto per la ristrutturazione di un albergo storico che è stato costruito negli anni ’60, ma che versa in stato di abbandono da circa una quindicina d’anni. Il nuovo Park hotel – prosegue Buna – sarà un moderno albergo a 4 stelle Superior, pensato per accogliere un turismo di qualità per tutto l’anno. La struttura ricettiva dovrebbe tornare operativa tra un paio d’anni”. E tutti ne sono felici. Soprattutto i titolari che possono godere di un’iniezione di danaro fresco per l’attività ricettiva. Ma gli incassi verranno poi divisi fra gli investitori? Per la consigliera leghista Lucia Buna, “Le collaborazioni tra pubblico e privato permettono di creare l’indotto necessario per sviluppare le aree. La Regione continua a sostenere il turismo montano – aggiunge l’esponente della Lega – e ricordo che, mentre l’Opposizione si mostrava contraria durante la votazione di questa norma che assegnava i fondi, la Maggioranza ha avuto una visione chiara. Aver puntato con decisione sullo sviluppo del turismo in questi anni si sta rivelando una strategia vincente. Questo succede anche a Piancavallo, per l’appunto, dove oltre alle grandi presenze nella stagione invernale, stanno crescendo i numeri di turisti durante la restante parte dell’anno. La nostra montagna è viva e si prepara ad accogliere un futuro di successi”, conclude la nota.