PerequazioneMezzoSegone Exxx…Polzive!!! Lo scontro Burlo Garofolo-Sindacati fa emergere lo stato di putrefazione della sanità friulana. Il personale sanitario impiccato alla misura partorita da una mente alienata dai rovi e dal Tavor. Ruvida replica dei sindacati al direttore del Burlo, Dorbolò. Uil e Nursind proclamano lo stato di agitazione. Mancano circa 400mila euri.

La cifra che stampa lo stato della sanità della regione Friuli VG del presidente Fedriga è rappresentata dalla disastrosa controriforma amministrativa delle Rar, le risorse aggiuntive del personale sanitario. La misura è stata tolta “motu proprio” da un pool di dirigenti indicati dal centrodestra alienato dalle luci stroboscopiche dei laboratori, dai rovi di via Pozzuolo a Udine, dall’odore degli allucinogeni per i malati e dal Tavor. Da quanto è dato sapere, la “supposta” pare sia stata condivisa superficialmente dai rispettivi direttori delle aziende sanitarie friulane senza che gli stessi avessero contezza degli effetti che la controriforma avrebbe provocato: infermieri e personale sanitario in fuga dal pubblico verso il privato. In questo quadro s’inserisce la polemica esplosa la settimana scorsa fra i sindacati della Nursind (in foto Luca Petruz), UilFpl e il direttore del Burlo Garofolo, Stefano Dorbolò. Il dirigente sanitario aveva respinto le accuse in cui si affermava che la volontà della Direzione sarebbe quella di remunerare le prestazioni aggiuntive attingendo dai fondi aziendali. I segretari delle due sigle, Stefano Bressan e Luca Petruz, osservavano: «Invece di replicare a noi, perché il dottor Dorbolò non scrive alla politica regionale per segnalare che rispetto allo scorso anno mancano il 70% dei fondi tagliati con l’abolizione delle RAR? Risorse che ricordiamo sono stare redistribuite attraverso una dubbia perequazione della quale ancora oggi non si conoscono i criteri. Perché il Direttore Generale del Burlo non si rivolge all’Assessore Riccardi per chiedere le risorse mancanti delle quali non si sa nulla? E perché non comunica a tutti i dipendenti che i soldi per pagarli non ci sono?». L’affondo delle due sigle è un baccalà doloroso che raggiunge l’intero comparto sanitario Fvg. I due segretari ribadiscono: «Dorbolò sembra uno dei tanti leoni da tastiera, che non ha nemmeno il coraggio di presentarsi agli incontri sindacali dopo aver rinviato la data dell’Accordo più importante per i lavoratori, ovvero quello concernente il pagamento di tutti gli incentivi e le maggiorazioni. Allora noi vogliamo ribadire che senza la firma di questo Accordo e senza la copertura economica che ad oggi non è disponibile, tutti questi pagamenti non sono assolutamente garantiti!». L’elenco delle doglianze è ben dettagliato. Perché molte aziende sanitarie accusano la fuga di infermieri e problemi di personale? Ecco le ragioni: «Ad oggi non vi è alcuna garanzia della copertura economica per il pagamento della continuità assistenziale, degli incentivi, delle maggiorazioni e di tutte le progettualità del personale in quanto a seguito dell’abolizione delle ex RAR e della “perequazione” il Burlo ha perso € 381.000 per i quali, ad oggi, la Direzione Aziendale non ha dato alcuna certezza che vengano stanziati dalla Regione come promesso a seguito della nostra mobilitazione. Inoltre va rimarcato che non vi è nessuna disponibilità da parte della Direzione Aziendale di adottare opportuni strumenti incentivanti

per valorizzare il personale in servizio (pagamento di prestazioni aggiuntive da bilancio)». In questo disordinato contesto il Direttore Dorbolò si permette il lusso di tirare pacco agli incontri con le parti sociali.

Le differenze sono sostanziali. UilFpl e Nursind svolgono una missione per conto dell’utenza e dei propri iscritti. Il direttore Dorbolò antepone gli interessi della bottega Zamaro-Riccardi a quelli del servizio sanitario.