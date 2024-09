Brindisi di apertura del “Pepenero” giovedì 19 settembre alle ore 19. Il locale si trova a Pavia di Udine in via 3 aprile. Tutti col fiato sospeso per l’inaugurazione del locale dipinto coi colori dell’autunno friulano. Cibi speciali scelti con cura dalle combinazioni di “Domus Edesia” che ne cura la cucina per la gioia dei gourmet. E’ consigliata la prenotazione al numero 0432/1792890. Pepenero a Pavia di Udine.