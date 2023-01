PedoneRibaltone Exxx…Polzive!!! A chi ha fatto schifo l’APU domenica? Pedone caccia l’allenatore che randella il carrozzone udinese. Ora l’APU-Old-Wild-West punta su Sacripanti. Video.

Carlo Finetti (ascolta la clip) il giovane allenatore toscano che il patron della Old Wild West basket di Udine aveva ingaggiato mentre era alle Maldive è stato messo alla porta. In poco tempo la squadra udinese ha cambiato tre allenatori, come si fa coi calzini. Il ragazzo, forse un pò inesperto, ha raggiunto l’apice della popolarità non per meriti sportivi ma per aver inquadrato, con una battuta, lo stato catatonico del baraccone della pallacanestro friulana: “Abbiamo fatto schifo al cazzo”. Il folkloristico giudizio era riferito alla prestazione di domenica scorsa a Bologna. “Abbiamo fatto schifo al cazzo”, è diventato il video-inno del tracollo udinese. Pertanto, come si legge di Tuttoudinese.it, “sembra essere arrivata al capolinea la prima avventura di Carlo Finetti come head coach di una squadra di A2: voci sempre più insistenti danno Stefano ‘Pino’ Sacripanti, 52enne canturino, come prossimo allenatore dell’A.P.U. Udine. La disfatta del Madison di Piazzale Azzarita sarebbe stata dunque fatale per il 27enne senese; Sacripanti viene da tre stagioni a Napoli, con la perla della promozione in A1 (proprio contro quella che dovrebbe essere la sua prossima squadra) e un esonero nel marzo del 2022″.