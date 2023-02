PedoneGuascone Exxx…Polzive!!! Appalto truccato da 10milioni di euri per il servizio antincendio sulle autostrade siciliane. Coinvolta la GSA di Udine. Inchiesta dell’Antimafia. Il super manager Vito Gamberale su tutte le furie.

Il manager Vito Gamberale (già gruppo ENI, Telecom Italia, Autostrade…) nelle tenaglie dell’Antimafia per un accusa di turbativa d’asta che coinvolge la GSA fondata da Pedone, di cui Gamberale è presidente. Il super manager è entrato nel gruppo udinese acquistando il 67,44% della Spa con fondi d’investimento a lui riconducibili. Pertanto, nell’ottobre 2021, l’assemblea dei soci ha nominato il nuovo CdA così composto: presidente Ing. Vito Gamberale, Amministratore Delegato Ing. Antonio Musacchio e vicepresidente esecutivo dott. Alessandro Pedone. I rimbalzi dalla Sicilia hanno mandato in fibrillazione tutto il mondo economico-finanziario del Nordest, compreso quello sportivo per via della squadra di basket APU-Udine (oggi impegnata a Pistoia). I fatti estratti da Pupia Tv.

“Il 2 febbraio scorso la Direzione investigativa antimafia aveva eseguito, nella provincia di Messina e nel Nord Italia, quattro misure cautelari emesse dal gip della città dello Stretto, a carico di altrettanti indagati accusati, in concorso, di turbata libertà dei pubblici incanti. Secondo quanto emerso dalle indagini della Dia, coordinate dalla Procura di Messina, nel 2020 gli indagati avrebbero posto in essere “una serie di collusioni turbando il procedimento di formazione del bando di gara” che riguardava il servizio di presidio antincendio nelle gallerie dell’A18 Messina-Catania e dell’A20 Messina-Palermo, pubblico incanto indetto dal Consorzio autostrade siciliane per un importo di quasi 10 milioni. Il magheggio era iniziato alcuni anni fa quando il dirigente del Consorzio autostrade siciliane Gaspare Sceusa, era stato contattato da uno degli “ambasciatori” nell’isola per conto della GSA di Pedone e Gamberale, ovvero Francesco Duca. Questi, era considerato “socio occulto” della società Ok Gol che assieme alla Gsa spa, aveva formato un’associazione temporanea d’imprese per partecipare al bando di gara per la gestione del servizio di sorveglianza antincendio delle 40 gallerie gestite dal Consorzio siciliano. La procura di Messina proprio riguardo alla sorveglianza antincendio delle gallerie e in seguito a un episodio avvenuto a dicembre scorso, indagò sul bando di gara per capire se l’affidamento del servizio avesse requisiti di cui in tutta Italia erano in possesso solo due società: Ok Gol e Gsa che hanno vinto la gara e che avevano rapporti con Sceusa, il responsabile del procedimento prima ancora che la gara fosse bandita. Un bando cucito ad hoc – questa è l’ipotesi dell’accusa – per due società che hanno un ruolo predominante nelle autostrade di tutta Italia. La Gsa spa è infatti “l’unico interlocutore di Autostrade per l’Italia nell’ambito dei servizi di misure compensative antincendio”, così scrive la giudice per le indagini preliminari Monica Marino nell’ordinanza, e nel “2019 si è aggiudicata appalti… pari a circa 6 milioni di euro di affidamenti” (fonte: Il Fatto Quotidiano). Mentre la seconda società, la Ok Gol (il cui amministratore ha il divieto di esercitare impresa), è “partecipata al 100 per cento dalla Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus. Le due società “unite in Ati hanno vinto diversi bandi in giro per l’Italia per importi milionari”.

Nelle decine e decine di pagine dell’ordinanza di richiesta di misure cautelari disposte dal gip Monica Marino è dipinta tutta la modalità attraverso cui i quattro indagati (il dirigente in pensione del Consorzio Gaspare Sceusa gli imprenditori-ambasciatori per conto di GSA Francesco Duca e Giuseppe Trifilò e il titolare dell’Ok-Gol, oggi Ro.S.S. Pietro Rampino) avrebbero collaborato per far redigere a Sceusa, responsabile delle gallerie per il Cas, un bando con clausole rigide per limitare la concorrenza e favorire la ditta di Rampino, la Ok-Gol, oggi Ro.S.S., e la G.S.A. (Gruppo Servizi Associati), di cui Duca è intermediario.