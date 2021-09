PedoneBottiglione Exxx…Polzive!!! Il Team Manager dell’APU-Udine sbaglia la lista dei giocatori alla SuperCoppa di Lignano: Ko in semifinale. Pedone come una furia. La Gesteco in finale.

Ieri sera petardi lagunari rimbombavano su tutto l’entroterra friulano. Canestri che volavano da una parte all’altra del palazzetto dello sport lignanese che ospita il Torneo di Super Coppa di pallacanestro di serie A e B. Al termine della partita fra l’Apu-Udine e il Treviglio, a bordo campo, è venuto giù il mondo. L’incontro era valido per la finale di Serie A e la squadra di Pedone è stata sconfitta per 84 a 73. Scazzo planetario fra Pedone e i suoi dirigenti. Le ragioni della sconfitta vanno ricercate in un errore macroscopico compiuto dal Team manager Roberto Gavazza che ha sbagliato di compilare la la lista “R ”. Si tratta di un documento che ufficializza la lista dei giocatori che sono inseriti per la partita. Il manager dell’Apu ha registrato per due volte il cestista M. Zucco escludendo clamorosamente il leader del gruppo Vito Nobile. Un errore che è costato la finale alla squadra dell’imprenditore udinese Pedone che aveva impegnato tutte le forze atletiche pur di fare bella figura in casa. L’Apu asfaltata sul campo di Lignano e Treviglio in finale. Ma la sconfitta si porta dietro una bruciatura ancora più dolorosa, ed è quella dei cugini della Gesteco Cividale di Davide Micalich che, grazie alla vittoria di ieri, sono volati in finale di Serie B del Torneo Super Coppa ora in svolgimento.