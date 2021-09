PasianDiPrato Exxx….Polzive!!! Green Pass e Migrantes il caso dell’accoglienza minori a Santa Caterina che ha coinvolto sindaco e assessore.

Nel periodo in cui alla guida del Paese c’era una maggioranza di centrosinistra 〈Governo Gentiloni〉, le periferie erano interessate dal fenomeno dei migrantes che era diventato, in alcuni casi, incontrollabile. Anche su queste pagine si è parlato di invasione. Si veda Udine, con la caserma Cavarzerani ma soprattutto il comune di Pasian di Prato cui la maggioranza di centrodestra, sindaco Pozzo di Forza Italia e Ivan Del Forno assessore della Lega, si trovarono indifesi rispetto all’arrivo di una ventina di minori non accompagnati in una palazzina situata nel centro di Santa Caterina. Purtroppo, come rilevato dalle cronache di allora, la decisione di destinare i minori in una delle disponibilità della Cooperativa Aedis di Pasian di Prato, venne presa dal Prefetto che stabilì il luogo in cui ospitare i migrantes (c’era la convenzione) . In questo caso, l’amministrazione comunale guidata dalla coalizione Lega-Forza Italia nulla potè contro le decisioni prese dall’alto e lo stesso sindaco Pozzo e l’assessore Del Forno rimasero sorpresi dall’arrivo dei minori quasi a loro insaputa. Da qui si capisce il motivo per cui Salvini è molto critico con l’attuale ministro Lamorgese reo, secondo il leader della Lega, di non esercitare misure più severe rispetto all’arrivo dei migrantes.