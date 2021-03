OrgoglioTricolore Exxx…Polzive!!! A Udine Ciambellani a Pasian di Prato 〈Ud〉 Dannunziani. Fratelli d’Italia randella la Lega e reclama un assessore: Zampata di Giau che delega il sindaco Pozzo a perfezionare l’operazione. Esclusivo.

La sede del Municipio di Pasian di Prato (Ud) è in via Roma.

Uno dei motivi per cui Vestaglia-Fontanini può dormire sonni tranquilli rispetto ai partiti che lo sostengono è derivato dal livello di cortigianismo che caratterizza il personale politico del centrodestra udinese. Diversa e radicalmente illuminante invece la questione nel comune di Pasian di Prato dove ieri sera era stata convocata una riservatissima riunione di maggioranza, in presenza, per discutere del bilancio. Tutti presenti, dal sindaco Andrea Pozzo, fino al consigliere Carlo Cossa passando per il vice Del Forno, Juli Peressini, Tosolini, Gravina, Serra, Montoneri, Riva, Santelia, La Monica e l’irriducibile Marzio Giau.

Il patriota non si fa trovare impreparato all’incontro, il suo pensiero è rivolto altrove, i conteggi possono attendere. Con un guizzo verbale da navigato campione di preferenze, ha ribaltato su due piedi l’ordine del giorno e posto la questione politica: Nel comune di Pasian di Prato abbiamo 3 consiglieri e nessun assessore. La Lega della segretaria provinciale Lizzi è invece troppo compensata: per 5 consiglieri corrispondono 2 assessori più il vice sindaco. Apoteosi.

Giau, senza perdere un minuto, formalizza al sindaco Pozzo la richiesta di un’interlocuzione coi segretari di partito provinciali per definire la questione giuntale: un assessore in quota Fratelli d’Italia al posto di quello della Lega. L’indicazione del nome cade su Antonella La Monica da poco iscritta al partito della Meloni al posto dell’assessora della Lega Chiara Serra 〈19 voti〉 che ingrassa eccessivamente il corrispettivo leghista. Lo sbrego con la Lega è clamoroso e si tratta di un capolavoro politico che mette in evidenza il principio della dialettica rispetto al cortigianismo degli udinesi che ingoiano tutto ciò che decide il sindaco.Le figure di merda sull’ex Dormisch sono da incorniciare.

In quanto alla criticità dei rapporti fra Lega e Fratelli d’Italia, in Carnia le schermaglie sono sempre più accese, l’asse di Marsilio, Boschetti e Ariis è ben sostenuta da alcuni sindaci di area Meloni. A breve l’assemblea della nuova Comunità dovrà essere ri-convocata per eleggere il nuovo presidente. Fratelli d’Italia fa i capricci indicando il sindaco Ariis, appoggiato da Marsilio, al posto del presidente uscente Francesco Brollo, sostenuto da Forza Italia col disimpegno della Lega. Scintille tricolori in piena Pandemìa.