OffesaL’Impresa Exxx…Polzive!!! A Udine si ragione sullo stato del commercio. Un imprenditore bastonato dal suo dipendente che lo aveva salvato dalla precarietà: costretto a sborsare 40mila euri per un “licenziamento orale”. Perché era stato allontanato?

Il caso si è concluso ieri a Udine dove le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice. Il datore di lavoro, vittima del pesante onere è Paolo Di Bernardo, titolare dell’impresa individuale D.B. Import di via Battistig, il ricorrente, Mabrouk Mohamed di nazionalità tunisina, residente a Udine. Il sig. Di Bernardo, al solo fine di evitare il rischio, i fastidi e il dispendio di tempo e risorse ha offerto al lavoratore l’importo lordo di euro 30.000,00 a titolo di transazione generale novativa. In termini pratici l’imprenditore friulano e’ stato costretto a sborsare 30.000 euro in 25 rate da 1.200 euro mensili al dipendente e oltre 10.000 euro di spese legali e giudiziarie. La fracassata per il datore di lavoro sfiora i 40mila euri. Come si può fare impresa a queste condizioni? Quando il datore di lavoro che rischia del suo viene perseguitato dalla giustizia italica?

Di Bernardo è convinto che Mohamed e il sindacato che lo ha sollecitato ad impugnare il “licenziamento orale”, non abbiano considerato l’aspetto generale della vicenda. «Mi sento mortificato – ripete – questo è l’ennesimo scempio a discapito dell’imprenditoria locale volta all’apertura dell’accoglienza e integrazione. Ho preso nel mio negozio il ragazzo tunisino, ancorché in cassa integrazione da oltre 16 mesi e invece di una riconoscenza verso chi lo aveva aiutato si e’ rivolto ai sindacati della CISL per essere difeso per un presunto licenziamento senza giustificato motivo». Il provvedimento del datore di lavoro era stato determinato dal deterioramento dei rapporti fra i due. Di Bernardo accusava il dipendente di “usare smodatamente” il cellulare durante l’orario di lavoro anche in presenza dei clienti del negozio, La Casa del Tibet, di via Battistig. Inoltre, il dipendente si assentava, senza giustificazione, nelle ore più disparate. Per questo motivo Di Bernardo intimava a Mabrouk, mese di agosto 2023, il licenziamento. Il 4 marzo scorso, il Lavoratore impugnava il licenziamento intimato oralmente e rivendicava le differenze retributive calcolate in 30mila euri. A testimonianza che la convivenza lavorativa fra le due parti era critica, va ricordato che il datore di lavoro aveva presentato, nell’agosto 2023 una denuncia all’Autorità Giudiziaria per offese ricevute. «Questi insulti – osserva Di Bernardo – arrivano dopo una serie di inadempienze relative alla gestione del negozio e ai rapporti con lo scrivente che faranno parte probabilmente di altro procedimento giudiziale perché il rapporto di lavoro culminò con un licenziamento in tronco il 9 agosto 2023 visti i rapporti deteriorati e le gravi inadempienze sul posto di lavoro. Al di là delle ingiurie che di per sé non sarebbero penalmente rilevanti, la vicenda deve essere inquadrata nell’ambito del rapporto di lavoro: il sig. Mohamed in qualità di dipendente ha utilizzato espressioni volgari e minacciose nei confronti del proprio datore di lavoro con la consapevolezza di avere espresso un giudizio lesivo della reputazione altrui, con ciò commettendo il reato di diffamazione». Una vicenda non ancora conclusa e che rivela quanto difficile sia fare gli imprenditori oggi in Italia.