NotteDeiFavori Exxx…Polzive!!! Cigolot infinocchia Fontanini: affidata direttamente e senza gara a una militante dell’ANPI e della KappaVu di Kersevan la direzione de “La Notte dei Lettori”: 15mila euri. Centrodestra stordito

Martina Delpiccolo da Cervignano è, per la seconda volta, il direttore artistico della manifestazione “La notte dei Lettori” in pieno svolgimento a Udine e dintorni. Delpiccolo è militante Anpi di Spanghero, che Martina chiama affettuosamente “il Nostro” presidente. Inoltre ha pubblicato un paio d’anni fa un libro su Bruna Sibille-Sizia, per i tipi della KappaVu di Alessandra Kersevan. La casa editrice friulana che l’assessora regionale Gibelli ha escluso dal salone del libro di Torino. Tornando alla mangiatoia dei “Lettori”, il costo della sola direzione artistica è di 15mila euri. Altri 1.800euri vanno al giornalista Paolo Medeossi per il supporto. La regione ha concesso un contributo di 25mila euri e altri 20mila li integra il comune di Udine. Totale 45mila euri. A titolo informativo, fino al 2018 l’organizzazione era a carico di Mauro Daltin che godeva di un minuscolo contributo di 12 mila euri comprensivi delle spese per gli artisti. Per l’edizione 2022, su 25mila euri assegnati dalla regione,16.800 vanno alla direzione e supporto artistico.

Ma la questione è circoscritta all’interno del perimetro politico. Ed è clamorosa. Petardi rumorosi esplodono in ogni angolo di Udine dove la schizofrenìa degli amministratori è visibile a occhio nudo. Da una parte Fontanini che ieri dal palco di piazza Libertà tuonava contro i partigiani per i fatti di Porzùs, dall’altra, un suo assessore, il ruffianissimo Fabrizio Cigolot, che lo cogliona affidando direttamente e ad un costo due volte superiore di quello che Pirone impegnava negli anni scorsi per l’organizzazione complessiva della manifestazione.

Tuttavia i risvolti sono anche di natura amministrativa: Nei comuni capoluogo per importi sopra i 5.000 euri è necessario istruire una Richiesta d’offerta attraverso il Mepa, dove l’azienda deve essere iscritta, oppure su E-appalti. Inoltre la determina della dirigente Cristina Marsili è carente rispetto alle informazioni sul Dgue. Un disordine amministrativo che mette d’impaccio la giunta regionale e l’assessora alla cultura Gibelli che già a suo tempo aveva definito Udine come “Gatto di Marmo”. Vi è poi la questione KappaVu e Anpi sfuggita di mano dalla maggioranza dei periferici che guidano Udine.