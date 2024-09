MovimentoInGiramento Exxx…Polzive!!! Telegramma al PdFvg: I 5 Stelle sono fulminati. Segretissima riunione a Palmanova per espellere gli eretici. Da Pordenone parte la resa dei conti contro Danielis e Capozzi: Lettere e documenti sul tavolo di Conte.

Venerdì scorso alcuni esponenti regionali dei 5 stelle si sono dati appuntamento in un locale di Palmanova cui hanno partecipato la coordinatrice Danielis, i referenti di Gorizia, Trieste e Pordenone. Non invitato Capozzella. Ormai la frattura all’interno del movimento friulano è tangibile visto che i “pordenonesi” hanno organizzato immediatamente, come risposta, una contro riunione a Pordenone ieri sera. Presenti Capozzella, Marco Grilli e Bruno Lorenzin. Dal coordinatore di Pordenone parte tutta una serie di critiche alla gestione del Movimento in Regione: si chiede un cambio radicale della gestione del partito, pari dignità e decisioni condivise sia per la politica regionale (Danielis) che per l’attività della consigliera regionale Capozzi. Ognuno va per conto suo su, agrivoltaico; ponte di Dignano; legge elettorale regionale; autonomia scolastica e tutta l’attività del parlamentino. Il gruppo riunito ieri sera a Pordenone ha dato mandato a Capozzella di farsi interprete delle istanze discusse. Da oggi – ricordano – se non cambia, contesteremo tutta l’attività del consigliere regionale. Citofonate al PdFvg.