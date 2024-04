MonfalconeInvasione Exxx…Polzive!!! Gli islamici preparano il Primo Maggio davanti alla triplice sindacale: Ripetere la prova di forza del 23 dicembre. Sarà un corteo all’insegna della mezzaluna.

La Comunità islamica, riunita ieri sera, ha deliberato di partecipare alla festa nazionale del 1°maggio che quest’anno si terrà nella città dei cantieri. Dopo le vicissitudini legate alle autorizzazioni e i ricorsi al Tar e Consiglio di Stato in cui è stata contestata la presenza di numerosi musulmani in locali non autorizzati e destinati alla preghiera, i beduini hanno deciso di approfittare dell’arrivo dei tre segretari nazionali per scendere in piazza contro il sindaco Cisint e gli amministratori locali. Il ritrovo è fissato per domani mattina alle 8,30. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulle reti nazionali. Intanto si incomincia a delineare il programma del Primo Maggio nazionale, come annunciato da tempo dai segretari generali di Cgil Cisl e Uil. La manifestazione nazionale torna quindi in Friuli Venezia Giulia, dieci anni dopo il comizio di Pordenone (2014) e venti dallo storico Primo Maggio 2004 di Gorizia, organizzato sul confine per celebrare l’allargamento a est dell’Unione Europea. Il comizio è in programma alle 10 in piazza della Repubblica e il primo dei segretari a parlare sarà Pierluigi Bombardieri, numero uno della Uil. Maurizio Landini terrà l’intervento conclusivo, prendendo la parola dopo il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra.