MonfalconeInConfusione Exxx…Polzive!!! Nella città dei cantieri si disintegra Forza Italia. Iscritti tagliano la corda, incompatibilità con la coordinatrice Savino. Pesa la subalternità a Cisint sulla scelta di Fasan sindaco. Il caso Volante.

Fra gli iscritti serpeggia la seducente idea di costruire in Friuli una nuova casa parallela a quella di Forza Italia e che abbia le stesse radici. Le ragioni di tale attivismo va ricercato nella disastrosa gestione degli azzurri durante la campagna elettorale di Monfalcone dove Forza Italia ha raccolto quello che ha seminato. La ricostruzione, secondo alcuni iscritti, parte da lontano da quando è stato nominato responsabile degli enti locali Ciro Del Pizzo, che in ogni incontro affermava di voler mettere fine al decisionismo di Anna Cisint a Monfalcone e sosteneva che il candidato sindaco non avrebbe dovuto essere una persona vicina alla Cisint stessa. In suo appoggio si era avvicinato a Forza Italia anche Michele Luise. I vertici regionali di Forza Italia sapevano benissimo di questa situazione, ma hanno scelto di puntare su delle persone in aperto contrasto con gli alleati, mettendo ai margini coloro che in Forza Italia avevano uno spirito collaborativo e guardavano più all’obiettivo di vincere come coalizione di centrodestra per proseguire l’eccezionale lavoro fatto dall’amministrazione monfalconese negli ultimi 8 anni.

Era noto che il nome di Volante non fosse gradito non solo ad Anna Cisint (che 3 anni fa non lo ha voluto in giunta, e conoscendola, per una o più buone ragioni) ma a nessun altro assessore, partito, lista civica e ad una parte della stessa Forza Italia locale. Chi ha fatto notare questa anomalia (ponendo un problema politico serio e, col senno di poi, avendo perfettamente ragione) è stato allontanato.