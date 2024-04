LignanoVulcano Exxx…Polzive!!! Va a fuoco l’Hotel Marina Uno. Sarebbe andato all’asta il 15 maggio per 3 milioni 830 mila euri. Rilancio minimo di 25 mila euri.

Erano fissate per il 15 maggio le “battute” dell’asta per la vendita dell’Hotel Marina Uno che ha preso fuoco oggi a Lignano Riviera. Prezzo base: 3 milioni e 830 mila euri. Offerte minime a partire da 2 milioni e 872.500. Rilancio minimo di 25mila euri. Tipo di vendita senza incanto. A Lignano aleggia il mistero sull’incendio che ha devastato la struttura e l’adiacente Newport. Le fiamme, secondo le prime testimonianze, sarebbero partite dal tetto e avrebbero coinvolto il locale. Alcune persone in loco hanno provato a domare il rogo, poi le fiamme hanno preso il sopravvento.Due di loro sono stati portati all’ospedale di Latisana per intossicazione. Sia il ristorante che l’hotel erano chiusi. L’albergo, che è stato costruito originariamente nel 1988, ha una superficie commerciale di circa 4.475 metri quadrati e fronteggia un piccolo porto alla confluenza del Tagliamento con il mare. Si sviluppa su 5 piani fuoriterra e uno interrato, con annessi ristorante e autorimesse. Dispone di 87 camere, per un totale di 190 posti letto, e 44 posti auto nel parcheggio adiacente.Sembrava un vulcano.