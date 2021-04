Massimo Blasoni Exxx…Polzive Il manager udinese e i sei ex amministratori della Spa Sereni Orizzonti dal giudice per il patteggiamento.

Domani, Mercoledì è fissata l’udienza per definire davanti al Gip la posizione di Massimo Blasoni e gli altri 6 ex responsabili della Holding udinese coinvolti nell’inchiesta di 2 anni fa che portò in carcere l’imprenditore udinese. Massimo Blasoni vuol chiudere col patteggiamento la vicenda della truffa alle 6 aziende sanitarie fra cui una friulana. La Spa udinese era stata accusata di aver truffato sei case di riposo. Affinchè la Procura potesse accogliere la misura del patteggiamento, era stato concordato che gli indagati pagassero un risarcimento dei danni alle aziende sanitarie di 3,4 milioni di euri. Nel frattempo l’imputazione è stata ricalibrata in frode rispetto alla truffa. Frode nell’esecuzione di di contratti di fornitura. Il risarcimento alle aziende danneggiate è vincolante per il riconoscimento del danno risarciti.