ManicomioLignano Exxx…Polzive!!! Confcommercio e Consorzio Holiday, difesi dal mediocre studio legale Tutino del foro di Foggia, avevano trascinato in Tribunale un loro iscritto per aver difeso i bagnanti ai tempi del Covid. Addebito del querelato non sostenibile. Il giudice archivia.

In piena pandemia (2020) e con la crisi di presenze turistiche galoppante, alcuni gestori delle spiagge dell’Alto Adriatico (nel caso Lignano Pineta Spa) avevano assunto squadre di gringos privati per allontanare i bagnanti che si fossero azzardati ad avvicinarsi al tratto di spiaggia fronte mare. Divenne emblematico l’episodio di una famiglia tedesca cacciata dalle squadriglie della “security” privata solo perché i bambini giocavano sulla battigia. I teutonici ammonirono: “Non torneremo più a Lignano”. L’episodio colpì alcuni albergatori di Pineta che ripresero un articolo pubblicato sul Messaggero Veneto e lo rilanciarono sulla pagina facebook del gruppo di “Lignano Pensieri Liberi”. Fra i commenti più spigolosi, per l’intolleranza dimostrata dalla “LignanoPineta Spa” contro i turisti, risultò quello di Alex Giraldi, titolare dell’omonimo Hotel di via Tarvisio che accusava le associazioni di categoria locali di “aver creato gravi danni economici e di immagine alla località e di aver dimezzato il numero degli iscritti”. Accuse ribadite anche con una mail inoltrata a molteplici indirizzi appartenenti al Consorzio Lignano Holiday. Per i destinatari si trattava di gravi offese tanto da spingere Pierfrancesco Bocus, Martin Manera (Consorzio Lignano Holiday), Francesca Zaghis (Lisagest in quota CCIAA) ed Enrico Guerin (Presidente Confcommercio di Lignano) a sporgere denuncia presso la Procura della Repubblica di Udine. Nel gennaio scorso il Pubblico Ministero inviò al giudice per le indagini preliminari la richiesta di archiviazione perché la notizia di reato era da ritenersi infondata e la portata “diffamatoria” delle frasi segnalate dai 4 querelanti dubbie. Non contenti dei rilievi della Procura i 4 si opposero alla richiesta di archiviazione nella speranza che un loro iscritto a Confcommercio (Alex Giraldi) venisse condannato. In particolare il mediocre studio legale Tutino del foro di Foggia (Kronospan contro leopost), che difendeva Confcommercio (Guerin) e il rappresentante della CCIAA in Lisagest (Zaghis), riteneva “assolutamente veloce e frettolosa la conclusione del Pubblico Ministero”. Per tutta risposta il giudice per le indagini preliminari, Silva Carlotta in data 11 ottobre 2023, dichiarava inammissibile l’opposizione disponendo l’archiviazione del procedimento. Non si era mai visto che un’associazione di categoria si prestasse a un ruolo di subalternità verso i palazzinari della Riviera adriatica invece che difendere le ragioni degli iscritti e degli albergatori. E da quell’episodio è iniziata l’emorragia di iscritti da Confcommercio a Confesercenti. Ora, con che faccia si presenteranno i vertici di CCIAA, Confcommercio e Lisagest la prossima stagione di fronte ai propri associati? Ecco un passaggio di Giraldi:

«La vicenda nasce nell’estate del 2020, quando a causa del Covid il concessionario della spiaggia di Lignano Pineta assumeva dei vigilantes, i quali allontanavano dalla battigia clienti e turisti creando, a mio parere, un disservizio che li costringeva a spingersi altrove recando un danno economico alle nostre attività e al nostro territorio. A seguito delle mie lamentele, condivise all’epoca da molti di noi, i vertici di Lignano Holiday e Ascom evidentemente infastiditi da chi non la pensava come loro, hanno ben pensato di trasferire quello che doveva essere uno scontro interno, sul piano giudiziario presentando ben quattro querele nei miei confronti. Dopo anni di sopportazione, di pensieri, di pazienza, finalmente il calvario è finito e i giudici hanno archiviato considerando che quelle mie affermazioni non costituivano alcun reato. Inutile ora stare a quantificare il danno che ho subito e i disagi sopportati tra cui l’umiliazione di essere chiamato in caserma dei Carabinieri! Voglio ringraziare gli avvocati Trabalza e La Placa per l’ottimo lavoro svolto, per aver creduto nella mia posizione e averla rappresentata in modo così forte ed efficace davanti alla Giustizia».