MangiatoiaCarnica Exxx…Polzive!!! Spuntano 145 missioni del sindaco di Forni di Sopra in 8 mesi. Il primo comune che esternalizza un ufficio tecnico. L’opposizione interroga. Esclusivo

La ragione per cui il sindaco si era fatto incaricare dall’amico vice sindaco Dose a Posizione Organizzativa nell’ufficio tecnico, era quello del risparmio per le casse comunali. In realtà, si è trattato di uno specchietto per allocchi giacchè la settimana scorsa la giunta ha deliberato un impegno di spesa di oltre 15mila euri per un “sospetto” di supporto all’ufficio tecnico del comune per 8 mesi. In pratica, le mansioni dell’ufficio sono state affidate a una ditta di Codroipo, la Ingarcoop. Cosa lega la Ingarcoop allo studio Lenna? Forni di Sopra è il primo comune delle valli a esternalizzare a una ditta del Medio Friuli l’ufficio tecnico. Tuttavia, nella seduta del 31 marzo scorso ha riservato clamorose rivelazioni rispetto alle interrogazioni dell’opposizione sul caso delle missioni. E’ emerso un quadro scandaloso se confrontato con gli altri comuni della fascia Alpina. Il compito di relazionare sugli oltre 10mila euri impegnati dal sindaco come rimborso spese per le sue missioni, è stato affidato al vice Giancarlo Dose. La narrazione ha fornito alcuni particolari curiosi rispetto alla cuccagna fornese. E’ emerso che dal mese di maggio al mese di dicembre 2020 le missioni sono state ben 145. A questo proposito e alla luce delle giustificazioni sui motivi delle scorrazzate compiute dal sindaco Lenna, va ricordato che il comune di Tarvisio, 5 volte più popoloso di quello di Forni di Sopra, impegna una cifra annua di circa 2.000 euri per rimborsi spese dei componenti la giunta, sindaco Zanette compreso. La giunta del comune di Sappada, che conta doppio degli abitanti di Forni, non raggiunge la spesa di 2.500 euri. In mezzo si accende di luce danarosa del piccolo comune di Forni di Sopra, meno di 1.000 abitanti e oltre 145 missioni in un anno e superati i 10mila euri di spese per rimborsi. L’opposizione resta tuttavia in attesa di conoscere quali mezzi sono stati usati e i motivi dei saliscendi giuntali. Nel frattempo, si nota l’incubo della presidenza della comunità montana cui il sindaco Marco Lenna è uno dei facilitatori della candidatura del “dem” Daniele Ariis.

Cuccagna Carnica, Comunità lacerata.