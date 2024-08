LignanoTeheran Exxx…Polzive!!! Honsell impartisce lezioni di illuminismo ai basabanchi friulani: Si al patrocinio dell’FvgPride di Lignano. Figuraccia atomica del centrodestra turistico, liberale, gayoso e occidentale. Il Friuli abbraccia l’Iran. LignanoRetrò.

Non si possono riportare le cronache dall’Iran. Irriferibili. Per chi volesse captare qualche informazione, può seguire il reporter di Radio Radicale, Mariano Giustino. Le sue corrispondenze su “X” e su Radio Radicale sono impressionanti. In Friuli c’è qualcuno che simpatizza per quel regime. E sta, inaspettatamente, nel centrodestra. Quale centrodestra? Quello del comune di Lignano, un comune turistico!!, che nega il patrocinio alla festa delle libertà del 31 agosto. La faccia al Friuli che strizza l’occhio all’Iran la salva l’illuminista Furio Honsell, aedo pasoliniano delle libertà individuali. Lui assieme a Serena Pellegrino. Pasolini, ricordato ieri in rete anche da Fedriga. Honsell spiega la sua delusione per il mancato patrocinio del Comune ospitante alla manifestazione del Fvg Pride. «Come sindaco di Udine fui molto orgoglioso di sostenere tale manifestazione nel 2017, quando si svolse a Udine per la prima volta in regione. È una manifestazione dove si celebra il diritto alla libertà di realizzare la propria personalità e quindi anche la libertà di esprimere il proprio orientamento sessuale, come del resto è sancito dalla Costituzione». Che aggiunge: «Certamente è una manifestazione anche politica, nella quale soprattutto i giovani si riprendono le piazze delle città manifestando i valori di libertà, fratellanza e uguaglianza. Il manifesto che accompagna la manifestazione esprime questi valori». Viva il FVG Pride 2024!