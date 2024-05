LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Inaugurata la stagione della barbarie adriatica: devastare, per 13 milioni di euri, Terrazza a mare il simbolo di Lignano firmato dal talentuoso Bernardis. Verrà trasformato in una pista d’atterraggio. Lo sberleffo di Grado: è tra le prime 15 migliori spiagge d’Europa. Lignano non pervenuta.

E’ stata inaugurata ieri al parco San Giovanni Bosco la stagione balneare di Lignano (Ud) 2024. Il taglio del nastro si è tenuto tra i rovi perché è iniziato l’allestimento del cantiere per la riqualificazione della Terrazza a mare, un punto rimarcato da Bini che ha affermato che i lavori partiranno a breve e che «dalla ditta appaltante è arrivata la conferma che si concluderanno, salvo imprevisti, prima dell’avvio della stagione 2026». Due anni di lavoro per un impegno di spesa che sfiora i 13 milioni di euri. Il capolavoro dell’architetto Bernardis verrà abbattuto per far posto ad una nuova struttura che ha le sembianze di una pista d’atterraggio. La storia di Lignano e dei suoi geni, polverizzata dalle nuove generazioni di amministratori regionali. Bini ha snocciolato la solita litania dei numeri, del sole e del mare. Tuttavia, mentre i tagliatori di nastri si baloccavano sul palco, dagli uffici europei arrivavano i numeri dell’European Best Destinations 2024, ovvero la classifica delle migliori spiagge d’Europa. Al primo posto c’è la Baia di Ghajn Tuffieha a Malta. E al 13esimo posto la friulanissima Grado. Premiata per i “suoi stabilimenti balneari in stile asburgico“. E’ l’unica spiaggia italiana insieme a quella di Scialara in Puglia (Vieste) ad essere stata valutata dalla giuria della “European Best Destinations”. Di Lignano nemmeno l’ombra. E negli anni a venire sarà ancora peggio visto che la regione ha messo in piedi la devastazione di uno dei gioielli architettonici più ricercati d’Italia. A Grado viene premiata la storia, lo stile evocativo dell’Impero impersonato dalla puledrissima Alma Mahler. A Lignano la sua storia viene sepolta. Il sindaco Laura Giorgi ha fatto gli onori di casa. Tra i presenti il ministro Luca Ciriani, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, gli assessori regionali Callari e Bini, i consiglieri regionali Mauro Di Bert, Roberto Novelli e Maddalena Spagnolo. Molti sindaci dei territori contermini e rappresentanti delle categorie, oltre a numerose associazioni sportive del territorio. Assenti Fedriga e il vice presidente Mario Anzil.

Un territorio, come hanno sottolineato i relatori «di sole, di mare, di divertimento, di cultura, di sport ma anche in cui ci siano le occasioni per stare insieme». E, aggiungiamo noi, di motopicchi, martelli pneumatici e cantieri che saranno aperti 24 su 24 durante la stagione, accanto ai turisti.