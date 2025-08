LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini ha deciso: Zaia o meno, il Veneto resterà alla Lega. Che accadrà in Fvg? Salgono le quotazioni dei Benito Remix: Abbiamo già il nome del candidato. Brindano A.Ciriani, L.De Carlo e V.Targato.

La Lega tiene il punto sul Veneto. In foto il brindisi dei tre esponenti di Fratelli d’Italia: Luca De Carlo, Valentino Targato e Alessandro Ciriani. Sulla decisione di Salvini ne dà notizia “Il Gazzettino” di oggi che riporta anche dettagli rispetto ai prossimi vertici in cui si perfezioneranno le posizioni dell’alleanza (cdx) per le prossime regionali (sette regioni al voto, Calabria compresa). A breve sarà in programma un incontro con Tajani, Meloni, Lupi e Salvini. L’ultimo risale al 21 luglio scorso. Per ciò che riguarda la Lega la novità è contenuta nelle dichiarazioni del segretario della Lega che ieri al Senato è stato molto esplicito rispetto alle regionali, in particolare sul Veneto. “Che il buon governo della Lega e del centrodestra in Veneto sia riconosciuto a livello internazionale italiano e chiaro – commenta Salvini che aggiunge il decisivo elemento di chiarezza – Che lo riproporremo, è altrettanto chiaro». Chiusi i giochi? «Con sette regioni che vanno al voto – ragiona Matteo Salvini – credo che ci sia spazio per tutti per metter i nomi migliori al posto giusto». Il messaggio è chiaro: il candidato presidente in Veneto sarà ancora leghista. Magari non sarà Zaia, steso dalla tagliola del terzo mandato, ma la regione, secondo i vertici, resterà a guida leghista. Con il Veneto alla Lega si aprono orizzonti imprevedibili in Friuli. Terzo mandato o meno, Fratelli d’Italia, com’è normale, tenterà di arginare le pretese del Carroccio sulle due regioni più estreme del Nordest. Pertanto se il Veneto restasse in quota Lega, il piccino Friuli (cui Meloni non dà molta importanza) potrebbe ingolosire Fratelli d’Italia che da mesi assicura di avere già in tasca il nome del candidato presidente. Tutto si deciderà nel prossimo vertice con Tajani, Meloni, Lupi e Salvini.