LegaMotosega Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato i consiglieri del partito anti-Europa di Salvini-Fedriga vanno in paranoia. Due settimane fa si erano astenuti sul voto di un documento contabile, oggi, il pentimento e il voto a favore. Fulminati. Come faranno a governare?

I costi di un consiglio comunale convocato inutilmente per i capricci dei funambolici consiglieri del Carroccio a carico di Pantalòn. Corte dei Conti tira su le antenne.

Per la Lega, la campagna elettorale di Pasian di Prato (Ud) è come “quei che con lena affannata si volgono verso l’acqua perigliosa e guata”. La prima capocciata leghista, dopo l’incomprensibile strappo verso un’alleanza cui ha fatto parte in questi ultimi 5 anni, è datata 15 maggio scorso, quando era stato convocato il consiglio comunale per ratificare una delibera varata dalla giunta e firmata dall’assessora delegata al bilancio, Juli Peressini (candidata per conto della Lega contro il centrodestra unito di Andrea Pozzo). Dopo due ore di intenso dibattito in cui è stato certificato lo strappo della Lega con la maggioranza, sia l’assessora che gli esponenti del partito di Salvini si sono uniti finanche col centrosinistra pur di far mancare il numero legale. Pertanto, il documento contabile, elaborato dalla candidata sindaca e che lei stessa aveva proposto, non veniva approvato. Un’azione tafazziana e irresponsabile cui ha posto rimedio l’esperienza e competenza del sindaco uscente Pozzo che ha permesso di evitare guai di bilancio peggiori all’amministrazione comunale. Per salvare la baracca dalla figuraccia compiuta dalla Lega e dai suoi adepti, il sindaco ha convocato per oggi, 3 giugno, un consiglio comunale straordinario per la trattazione dell’ordine del ordine del giorno timbrato Peressini: ratifica della deliberazione avente ad oggetto, “la variazione di bilancio”. E la seduta ha riservato una clamorosa sorpresa. Gli irriducibili della Lega, Del Forno, Cossa, Peressini, Montoneri (indipendenti), Tosolini e Gravina si sono presentati col capo cosparso di cenere e hanno votato, senza fiatare, il documento a favore. Per coerenza, rispetto al voto del maggio scorso, i consiglieri del centrosinistra non si sono presentati e non hanno voluto condividere l’indegna messinscena dei Salviniani di Pasin di Prato. Ormai la paura di ottenere un pessimo risultato alle europee (Borghi alza l’asticella e chiede le dimissioni del capo dello Stato) e alle comunali, manda in paranoia il Carroccio che si presenta a Canossa con il cappello in mano. Spiegato il motivo per cui a sostenere Andrea Pozzo sindaco i rappresentanti del centrodestra accorrono numerosi: Moreno Lirutti (Lista del Presidente); Angelo Compagnon (Udc); Maurizio Lupi, Renzo Tondo (Noi Moderati); Walter Rizzetto, Alessandro Ciriani (Fratelli d’Italia); Riccardo Riccardi e Sandra Savino (Forza Italia). Mentre per la Lega c’è solo Fedriga in osteria a Basaldella e nella sede degli Alpini a Passons.