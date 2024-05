LegaCamionVela Exxx…Polzive!!! Per il partito di Fedriga-Cisint le regole valgono solo per i beduini: A Udine facciamo come cazzo vogliamo. La sosta prolungata del mezzo pubblicitario per le europee in via Liguria.

“Elezioni europee: Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2024. Amministratori concreti per un’Europa dei Territori”. E’ il titolo del volantone applicato al camioncino per promuovere i candidati “concreti” alle europee: Cisint, Zannier, Lizzi. Il camion vela si trova da ieri sera in via Liguria a Udine. In divieto di sosta e privo dell’autorizzazione di occupazione suolo pubblico. Il partito che abusa degli spazi riservati alla fermata dell’autobus è quello della Lega che, con sindaca Cisint in testa, dà lezioni di regolamenti e norme comunali che vorrebbe far rispettate agli islamici e derogate per sé. Il camion vela è un mezzo di promozione che rientra nella categoria di pubblicità dinamica. La sosta prolungata dei cosidetti camion vela all’interno dei centri abitati è consentita esclusivamente nelle aree appositamente predisposte. Come si può notare dall’immagine, il camion è parcheggiato sopra lo stallo della fermata dell’autobus. Siamo in via Liguria a Udine, la città della coordinatrice del Carroccio Francesca Laudicina, principale responsabile della sconfitta del centrodestra alle ultime comunali per aver insistito sulla candidatura dell’impresentabile Fontanini. Il mezzo di trasporto riporta un grande volantino pubblicitario che promuove la campagna della Lega alle europee. Il primo nome della Lista è quello della Cisint la faraona dei cantieri che fa rispettare, giustamente, in modo maniacale le norme urbanistiche ai musulmani che si riuniscono in preghiera a Monfalcone. Ma che lei sorvola quando esce dal suo guscio. Figuraccia atomica che farà precipitare la Lega dietro ai 5 stelle.