L’avvocato Gabriele Cianci condannato

La Corte d’Appello di Trieste, modificando parte della sentenza del Tribunale di Udine, ha condannato l’avvocato udinese Gabriele Cianci a 4 anni e 8 mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta. La vicenda riguarda il fallimento della Italricambi spa di Cividale del 2014. Cianci era accusato di aver svuotato la spa attraverso una società lussemburghese, agendo in qualità di amministratore di fatto. “Siamo rimasti molto sorpresi – osserva l’avvocato difensore Alberto Tedeschi – per la riforma parziale di una sentenza di assoluzione chiara e ben argomentata in fatto e in diritto, che escludeva – continua – ogni ingerenza dell’avvocato Cianci nella vicenda. Attendiamo con serenità le motivazioni e presenteremo certamente ricorso in Cassazione”.