InsultoFriulano Exxx…Polzive!!! Inaugurata la mostra del grande architetto udinese Gino Valle. Il sindaco ignora e preferisce Padova a Udine. A rappresentare la città De Toni invia una consigliera comunale.

E’ stata inaugurata ieri in casa Cavazzini la mostra di uno degli architetti più famosi al mondo con studio in via Mercatovecchio, nel cuore di Udine. 7 dicembre 1923 – 7 dicembre 2023, 100 anni dalla sua nascita. Valle ha firmato opere sperimentali in tutto il mondo, perfino a Manhattan. Un genio che l’amministrazione di centrosinistra ha ignorato. Il sindaco era in Veneto in gita turistica (è arrivato un’ora dopo), l’assessore Pirone introvabile. A rappresentare l’amministrazione comunale che ha dato i natali a Gino Valle è stata delegata una consigliera comunale, Stefania Garlatti Costa (vedi foto), esperta di plurilinguismo, accompagnata dalla presidente di commissione pari opportunità Roberta Nunin. Uno sgarbo istituzionale clamoroso e uno schiaffo al patrimonio friulana dell’architetto Valle che ha messo a disagio tutti i presenti. Ospiti di livello arrivati dalla Svizzera come i curatori della mostra; c’erano appassionati dal Veneto, da Trieste e molti professionisti. Dell’amministrazione si sono notati Croatto, l’assessore Gasparin (che non ha preso la parola), Di Lenardo, Peratoner e Olivotto. Per l’amministrazione De Toni, quella di ieri è stata la giornata che ha messo i sigilli (si spera) a una delle settimane peggiori del centrosinistra. Nemmeno le accecanti luci islamiche riescono a coprire le sbandate della maggioranza. Il sindaco e il consigliere docente universitario s’impappinano sull’hotel Là di Moret, un’auto che scorazza sulla gradinata di Madonna delle Grazie, il budello di piazza primo maggio, i furti che galoppano a un ritmo mai visto prima, bande di stranieri che terrorizzano o cittadini e ieri sera la vergogna delle assenze. Povero Gino Valle, la civiltà del relativismo è al suo vertice.