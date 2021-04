Inchiesta Sereni Orizzonti, rinviata al 12 maggio la sentenza.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha chiesto il rinvio di 2 settimane per verificare se sono state rispettate le condizioni che gli avvocati di Massimo Blasoni avevano concordato coin la Procura per ottenere il patteggiamento. La trattativa elaborata dalla difesa con la Procura prevede il pagamento a titolo risarcitorio di 3,4 milioni di euri alle aziende sanitarie e case di riposo danneggiate. A Blasoni una pena di 11 mesi e 460 euri di multa senza condizionale, a Marco Baldassi 3 mesi e 15 giorni, a Federico Carlassera 8 mesi e 1.000 euri di multa, a Laura Spera 5 mesi, 20 giorni e 450 euri di muklta, a Sergio Vescovi 3 mesi e 25 giorni e a Claudio Salvai 4 mesi e 350 euri di multa.